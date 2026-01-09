;

Condenan a 5 excarabineros y un civil por el Caso Huracán: crearon pruebas falsas contra comuneros mapuche

La audiencia continúa, y se espera que durante los próximos minutos se defina el destino de los imputados restantes.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes, la Cuarta Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio contra 6 de los 11 imputados en el denominado Caso Huracán.

10 de los 11 acusados eran exfuncionarios de Carabineros que formaron parte de la unidad de inteligencia de esa institución, además del informático Alex Smith, que crearon pruebas falsas contra comuneros mapuche.

En ese sentido, se condenó al general jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, al capitán Leonardo Osses Sandoval, al mayor Patricio Marín Lazo, al coronel Marcel Iván Teuber, al cabo Manuel Riquelme Mardones, y al civil informático Alex Schmidt Leay, en calidad de autores, de los delitos consumados y reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Además, Smith Leay fue condenado por los delitos de obstrucción a la investigación en modalidad de calificada, y uso malicioso de instrumento público falso cometido por un particular.

Revisa también:

ADN

Asimismo, se dictó veredicto absolutorio respecto a los cargos formulados en contra de Marvin Alan Marín Maluenda, Cristian Andrés Pérez Mancilla, Marcos Sanhueza Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda y Manuel Jesús Cavieres González.

La audiencia de lectura del veredicto quedó programada para las 10:00 horas del jueves 2 de abril próximo.

Caso Huracán

Fue en septiembre del año 2017 cuando ocho comuneros mapuche fueron detenidos en la provincia de Malleco, en el marco de un operativo policial que con el paso del tiempo se transformó en uno de los casos judiciales más controvertidos de la última década en La Araucanía.

En ese entonces, las detenciones se sustentaron en supuestos mensajes de WhatsApp que, según se indicó, habían sido obtenidos mediante interceptaciones legales que vinculaban a los comuneros con delitos incendiarios y una presunta asociación ilícita.

Sin embargo, con el paso de los meses, el Ministerio Público concluyó que los mensajes habían sido fabricados, lo que derivó en el cierre de la investigación contra los comuneros, pero en la apertura de una nueva causa, esta vez contra funcionarios del área de inteligencia de carabineros y un civil.

Previo a la audiencia, el fiscal Luis González adelantó que los imputados arriesgan penas de hasta 20 años de cárcel.

En total son 11 los imputados en este proceso, de los cuales 10 son exfuncionarios policiales, además del informático Alex Smith, vinculado con la creación de un supuesto software utilizado para sustentar las detenciones

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad