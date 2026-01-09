Condenan a 5 excarabineros y un civil por el Caso Huracán: crearon pruebas falsas contra comuneros mapuche

Este viernes, la Cuarta Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio contra 6 de los 11 imputados en el denominado “Caso Huracán”.

10 de los 11 acusados eran exfuncionarios de Carabineros que formaron parte de la unidad de inteligencia de esa institución, además del informático Alex Smith, que crearon pruebas falsas contra comuneros mapuche.

En ese sentido, se condenó al general jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, al capitán Leonardo Osses Sandoval, al mayor Patricio Marín Lazo, al coronel Marcel Iván Teuber, al cabo Manuel Riquelme Mardones, y al civil informático Alex Schmidt Leay, en calidad de autores, de los delitos consumados y reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Además, Smith Leay fue condenado por los delitos de obstrucción a la investigación en modalidad de calificada, y uso malicioso de instrumento público falso cometido por un particular.

Asimismo, se dictó veredicto absolutorio respecto a los cargos formulados en contra de Marvin Alan Marín Maluenda, Cristian Andrés Pérez Mancilla, Marcos Sanhueza Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda y Manuel Jesús Cavieres González.

La audiencia de lectura del veredicto quedó programada para las 10:00 horas del jueves 2 de abril próximo.

Caso Huracán

Fue en septiembre del año 2017 cuando ocho comuneros mapuche fueron detenidos en la provincia de Malleco, en el marco de un operativo policial que con el paso del tiempo se transformó en uno de los casos judiciales más controvertidos de la última década en La Araucanía.

En ese entonces, las detenciones se sustentaron en supuestos mensajes de WhatsApp que, según se indicó, habían sido obtenidos mediante interceptaciones legales que vinculaban a los comuneros con delitos incendiarios y una presunta asociación ilícita.

Sin embargo, con el paso de los meses, el Ministerio Público concluyó que los mensajes habían sido fabricados, lo que derivó en el cierre de la investigación contra los comuneros, pero en la apertura de una nueva causa, esta vez contra funcionarios del área de inteligencia de carabineros y un civil.

Previo a la audiencia, el fiscal Luis González adelantó que los imputados arriesgan penas de hasta 20 años de cárcel.

En total son 11 los imputados en este proceso, de los cuales 10 son exfuncionarios policiales, además del informático Alex Smith, vinculado con la creación de un supuesto software utilizado para sustentar las detenciones