;

Persecución en Villa Alemana termina con un muerto: Carabineros abatió a conductor que intentó atropellarlos

El sujeto huía en un auto robado y sin patente. El incidente ocurrió en el sector de Peñablanca tras evadir un control en el centro de la ciudad.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Un operativo policial de alta tensión culminó con un hombre fallecido durante la mañana de este sábado en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso. El individuo fue abatido por efectivos de Carabineros luego de protagonizar una fuga que comenzó en el centro de la ciudad y terminó abruptamente en el sector residencial de Peñablanca.

Los hechos se desencadenaron cuando personal policial intentó realizar una fiscalización de rutina a un vehículo sospechoso. El conductor, lejos de acatar la orden, aceleró para evadir el control, iniciando un seguimiento por diversas arterias que finalizó en la intersección de las calles Abelardo Rojas con Sargento Aldea, momento en que el chofer perdió el dominio del automóvil.

La dinámica del disparo

Según los antecedentes entregados por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, la situación se volvió crítica una vez que el vehículo se detuvo. De acuerdo a la versión oficial recogida por La Tercera, el sujeto “habría intentado embestir a los funcionarios policiales“, maniobra que obligó a los uniformados a hacer uso de su arma de servicio para repeler el ataque, provocando la muerte del conductor en el lugar.

Revisa también:

ADN

Las pericias posteriores revelaron el perfil delictual de la víctima. Se trata de un ciudadano chileno que contaba con antecedentes penales previos y, más grave aún, mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con violencia, lo que explicaría su desesperada huida.

Vehículo con encargo

La investigación también arrojó luces sobre el móvil utilizado. El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, confirmó que el automóvil era robado. “La persona fallecida conducía un vehículo sin placa patente que había sido robado en días anteriores" en la vecina comuna de Limache, detalló el persecutor a la prensa.

Actualmente, el sitio del suceso se encuentra aislado para permitir el trabajo científico-técnico. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, quienes deberán corroborar la dinámica de los hechos y la justificación del uso de fuerza letal.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad