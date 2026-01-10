Persecución en Villa Alemana termina con un muerto: Carabineros abatió a conductor que intentó atropellarlos

Un operativo policial de alta tensión culminó con un hombre fallecido durante la mañana de este sábado en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso. El individuo fue abatido por efectivos de Carabineros luego de protagonizar una fuga que comenzó en el centro de la ciudad y terminó abruptamente en el sector residencial de Peñablanca.

Los hechos se desencadenaron cuando personal policial intentó realizar una fiscalización de rutina a un vehículo sospechoso. El conductor, lejos de acatar la orden, aceleró para evadir el control, iniciando un seguimiento por diversas arterias que finalizó en la intersección de las calles Abelardo Rojas con Sargento Aldea, momento en que el chofer perdió el dominio del automóvil.

La dinámica del disparo

Según los antecedentes entregados por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, la situación se volvió crítica una vez que el vehículo se detuvo. De acuerdo a la versión oficial recogida por La Tercera, el sujeto “habría intentado embestir a los funcionarios policiales“, maniobra que obligó a los uniformados a hacer uso de su arma de servicio para repeler el ataque, provocando la muerte del conductor en el lugar.

Las pericias posteriores revelaron el perfil delictual de la víctima. Se trata de un ciudadano chileno que contaba con antecedentes penales previos y, más grave aún, mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con violencia, lo que explicaría su desesperada huida.

Vehículo con encargo

La investigación también arrojó luces sobre el móvil utilizado. El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, confirmó que el automóvil era robado. “La persona fallecida conducía un vehículo sin placa patente que había sido robado en días anteriores" en la vecina comuna de Limache, detalló el persecutor a la prensa.

Actualmente, el sitio del suceso se encuentra aislado para permitir el trabajo científico-técnico. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, quienes deberán corroborar la dinámica de los hechos y la justificación del uso de fuerza letal.