Estafa a Amparo Noguera: banda también habría intentado defraudar a su padre, Héctor Noguera

Fiscalía detalló que los delincuentes buscaron involucrar al padre de la actriz, utilizando el mismo método de engaño.

Javiera Rivera

Siguen conociéndose nuevos antecedentes sobre la millonaria estafa que afectó a la actriz Amparo Noguera, quien entregó cerca de $400 millones en efectivo y además contrató un crédito bancario.

En el marco de la investigación, 8 de los 11 imputados —entre ellos tres internos de la cárcel de La Serena que comparecieron vía Zoom— fueron formalizados por diversos delitos.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Alejandra Godoy, los estafadores, que se hicieron pasar por funcionarios policiales, convencieron a Noguera de que una supuesta banda intentaba vaciar sus cuentas bancarias.

Para sostener el engaño, le aseguraron que la información personal de la actriz habría sido entregada por alguien cercano y que incluso contaban con fotografías del interior de su domicilio, además de haberla seguido desde agosto.

Bajo este relato, los delincuentes lograron que la víctima autorizara múltiples compras y transferencias, además de solicitarle que retirara el dinero de sus cuentas para entregarlo a supuestos policías que acudían a su hogar.

El 8 de octubre, tras haber entregado cerca de $150 millones, uno de los estafadores le envió un video temporal que simulaba la detención de la banda en La Calera, dando por finalizado el procedimiento.

Sin embargo, el engaño no terminó ahí. Según antecedentes consignados por la investigación, los delincuentes intentaron extender la estafa hacia el padre de la actriz, el actor Héctor Noguera, quien falleció el 28 de octubre.

Vía telefónica, le señalaron que él también podía ser víctima del mismo fraude, asegurando que mantenía una cuenta en el Banco de Chile y que la supuesta banda había logrado ubicarlo tras seguir a la actriz hasta su domicilio.

Incluso, instruyeron a Amparo Noguera para que acudiera a la casa de su padre y entregara todas las especies de valor. Fue en ese momento cuando la esposa del actor, Claudia Berger, advirtió que se podría tratar de una estafa, lo que permitió frenar la maniobra y evitar un nuevo perjuicio económico.

