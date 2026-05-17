;

“Es un desahogo”: Ortiz y su “revancha” en Colo Colo tras la jornada más goleadora de los albos en 2026

El entrenador de los albos también alabó el desempeño de Arturo Vidal ante Ñublense.

Carlos Madariaga

“Es un desahogo”: Ortiz y su “revancha” en Colo Colo tras la jornada más goleadora de los albos en 2026

“Es un desahogo”: Ortiz y su “revancha” en Colo Colo tras la jornada más goleadora de los albos en 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Fernando Ortiz no ocultó su satisfacción luego de haberse impuesto ante Ñublense por 6-2, jornada en que Colo Colo sumó su día más goleadora desde que asumió la banca alba.

Nos merecíamos y le merecíamos a la gente un resultado como este. Al fin pudimos concretar todas las ocasiones que pudimos crear. Uno está un poco más tranquilo del trabajo semanal, el equipo siempre fue a buscar el resultado y el primer gol vino de una presión de arriba. Los jugadores hicieron un gran trabajo”, recalcó el argentino, asumiendo que fue una revancha este resultado tras la caída ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Revisa también:

ADN

“Todos traíamos una espina clavada con lo que pasó en Coquimbo. Antes de salir a la cancha, hablamos de la energía positiva que teníamos que tener de entrada. Hicimos un lindo partido”, reconoció, junto con explicar por qué festejó tan efusivamente los goles.

Lo de Joaquín Sosa fue particular porque había participado de goles anteriores, le dije que una iba a tener. Entonces, de tanto insistirle que llegue al área, anotó al minuto. Es un desahogo, a veces creamos millones de ocasiones y no podemos convertir. Hoy se dieron bastantes y seguimos creando”, dijo, además de valorar a un Arturo Vidal que se sobrepuso del autogol que convirtió con un golazo.

“No hay nada que sorprenderse, trabaja todos los días para tener un rendimiento como el de hoy. Lo del autogol es algo porque quiere rechazar, obviamente. Después hace un lindo gol. Siempre lo cargo en la semana, no se sabe si es derecho o zurdo por cómo interpreta las jugadas con ambas piernas”, cerró Fernando Ortiz.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad