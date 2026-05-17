“Es un desahogo”: Ortiz y su “revancha” en Colo Colo tras la jornada más goleadora de los albos en 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Fernando Ortiz no ocultó su satisfacción luego de haberse impuesto ante Ñublense por 6-2, jornada en que Colo Colo sumó su día más goleadora desde que asumió la banca alba.

“Nos merecíamos y le merecíamos a la gente un resultado como este. Al fin pudimos concretar todas las ocasiones que pudimos crear. Uno está un poco más tranquilo del trabajo semanal, el equipo siempre fue a buscar el resultado y el primer gol vino de una presión de arriba. Los jugadores hicieron un gran trabajo”, recalcó el argentino, asumiendo que fue una revancha este resultado tras la caída ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

“Todos traíamos una espina clavada con lo que pasó en Coquimbo. Antes de salir a la cancha, hablamos de la energía positiva que teníamos que tener de entrada. Hicimos un lindo partido”, reconoció, junto con explicar por qué festejó tan efusivamente los goles.

“Lo de Joaquín Sosa fue particular porque había participado de goles anteriores, le dije que una iba a tener. Entonces, de tanto insistirle que llegue al área, anotó al minuto. Es un desahogo, a veces creamos millones de ocasiones y no podemos convertir. Hoy se dieron bastantes y seguimos creando”, dijo, además de valorar a un Arturo Vidal que se sobrepuso del autogol que convirtió con un golazo.

“No hay nada que sorprenderse, trabaja todos los días para tener un rendimiento como el de hoy. Lo del autogol es algo porque quiere rechazar, obviamente. Después hace un lindo gol. Siempre lo cargo en la semana, no se sabe si es derecho o zurdo por cómo interpreta las jugadas con ambas piernas”, cerró Fernando Ortiz.