Este lunes 18 de mayo, la comunidad astronómica internacional volcará su atención hacia el asteroide 2026 JH2, una roca espacial que registrará su máximo acercamiento a la Tierra. El cuerpo celeste, que ha sido monitoreado de forma constante por la NASA, pasará a una distancia que, aunque segura, resulta excepcionalmente corta bajo los parámetros de la observación espacial.

Específicamente, el objeto se situará a 0,00061 unidades astronómicas, lo que se traduce en aproximadamente 90.000 kilómetros de nuestro planeta. Para dimensionar esta cercanía, cabe destacar que el asteroide se desplazará a menos de un cuarto de la distancia promedio que existe entre la Tierra y la Luna (384.000 km).

Dimensiones y ausencia de riesgo

El 2026 JH2 posee un diámetro estimado de entre 15 y 34 metros, dimensiones que los expertos comparan con la estructura de un edificio de varios pisos. Respecto a la seguridad de este evento, la NASA ha sido enfática en señalar que no existe riesgo de impacto. Las proyecciones matemáticas descartan cualquier posibilidad de colisión con la superficie terrestre durante este sobrevuelo.

No obstante, la vigilancia sobre este cuerpo celeste no finalizará tras su paso este lunes. Los científicos advirtieron que trayectorias proyectadas para el futuro muestran potenciales acercamientos a distancias que podrían revestir mayor peligrosidad, razón por la cual el 2026 JH2 permanecerá en el catálogo de monitoreo prioritario.

Condiciones para la observación

Debido a su tamaño y la distancia de paso, el fenómeno no podrá ser captado por el ojo humano de forma directa. El asteroide registrará una magnitud de 11,5, lo que implica que será necesario contar con, al menos, un telescopio básico para poder visualizar su desplazamiento a través del campo estelar.