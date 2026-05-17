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VIDEOS. Brayan Cortés contiene dos penales, pero no le alcanza para evitar la eliminación de Argentinos Juniors en el Torneo de Apertura de Argentina

El chileno tuvo un gran desempeño en la definición desde los doce pasos ante Belgrano. Sin embargo, quedaron fuera en las semifinales del certamen.

José Campillay

Brayan Cortés contiene dos penales, pero no le alcanza para evitar la eliminación de Argentinos Juniors en el Torneo de Apertura de Argentina

El fútbol argentino está viviendo momentos decisivos y estamos ad portas de conocer a un nuevo campeón de uno de sus torneos.

Bajo este escenario, se disputó una dramática semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano, con el equipo cordobés imponiéndose en la definición a penales.

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Miguel Jainikoski abrió la cuenta al minuto 7 para el elenco donde Brayan Cortés e Iván Morales fueron titulares, pero Nicolás “Uvita” Fernández igualó en los descuentos para el cuadro cordobés.

Así, tras el alargue, todo se decidió desde los doce pasos, instancia en la que el ex Colo Colo tuvo gran protagonismo.

Brayan Cortés pudo contener los dos primeros remates del ‘Pirata’, negándole el grito de gol a Lucas Zelarayán (un tiro bajo y centrado) y a Franco Vázquez (media altura a su derecha).

Sin embargo, a pesar de celebrar sus atajadas, el equipo no pudo conseguir el paso a la gran final y cayeron por 4-3 en los penales, con Belgrano dándose cita con River Plate en la definición por el título del fútbol argentino.

Revisa las tapadas de Brayan Cortés

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