La investigación por una de las estafas más mediáticas de los últimos años en Chile sumó este fin de semana un elemento clave: la identificación pública de la mujer que lideraba la organización criminal que logró defraudar a la actriz Amparo Noguera.

Se trata de Jenny Ramos, influencer de 41 años con más de 100 mil seguidores en TikTok, sindicada por la Fiscalía Oriente como la cabecilla de una banda dedicada a la estafa reiterada y al lavado de activos.

Captura T13 Ampliar

La mujer fue formalizada junto a otros diez imputados, entre ellos su pareja, en la primera jornada de audiencia realizada este domingo. De acuerdo con el Ministerio Público, la organización operaba de manera altamente estructurada, con roles claramente definidos y ramificaciones incluso desde el interior de un penal en la Región de Coquimbo.

Según lo expuesto ante el tribunal, la influencer cumplía un rol central en la captación de víctimas. Junto a otra mujer, contactaba a personas alertándolas sobre supuestos intentos de hackeo a sus cuentas bancarias por parte de una “banda extranjera”.

11 DE ENERO DEL 2026 / SANTIAGO Desde el Centro de Justicia de Santiago, se realiza audiencia de formalización de los detenidos por estafa a 4 víctimas, entre las que se encuentra la actriz Amparo Noguera. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

Posteriormente, derivaban los casos a falsos funcionarios de la PDI, de la Comisión para el Mercado Financiero y a supuestos ejecutivos bancarios, quienes reforzaban el engaño y guiaban a las víctimas durante horas.

El caso más grave es el de Amparo Noguera, quien fue contactada entre el 1 y el 8 de octubre. En ese período transfirió más de 470 millones de pesos, parte de los cuales fueron utilizados en compras, mientras que la mayor parte quedó bajo la administración directa de Ramos, según la fiscalía.

La investigación sostiene que la banda generaba un fuerte control psicológico sobre sus víctimas, convenciéndolas de que incluso personas cercanas podían estar involucradas, lo que las aislaba y las llevaba a entregar tarjetas, dinero en efectivo y bienes a supuestos funcionarios que llegaban hasta sus domicilios.

En total, se realizaron 21 allanamientos para desarticular la red. Dos personas permanecen prófugas y la Fiscalía anunció que solicitará prisión preventiva para la líder y otros imputados. La causa contempla al menos cinco víctimas y un perjuicio que bordea los mil millones de pesos. La formalización continuará este lunes.