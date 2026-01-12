Anunció pifias: Latife Soto se la juega y adelanta cómo les irá a los comediantes del Festival de Viña 2026

No cabe duda de que uno de los momentos más esperados de cada Festival de Viña son los números de humor. Según la tradición, cada noche se sube un comediante para intentar hacer reír a la Quinta Vergara.

La expectativa es alta: para algunos artistas supone la consagración absoluta, mientras que para otros es una pesadilla al ser “devorados” por las pifias del Monstruo.

Y pese a que aún faltan varias semanas, ya que el evento recién parte el domingo 22 de febrero, hay alguien que ya se la jugó con cómo, supuestamente, le irá a cada una de las apuestas.

Latife Soto, la conocida tarotista y guía espiritual, rompió el silencio en el programa Plan Perfecto de Chilevisión.

En el espacio sacó varias cartas del tarot para hacer sus pronósticos. Según ella, a Stefan Kramer, quien abre la cartelera del humor, le irá bien. “Va a caer como un paracaidista, súper bien”, dijo.

Rodrigo Villegas (lunes 23) también tendrá éxito. “Va a bailar en Viña (...) le va a ir súper bien”, afirmó Lati. Según ella, este es su momento y no el Dino Gordillo, una de las opciones que también se barajaba.

El venezolano Esteban Düch (martes 24) sería el protagonista de una “fiesta” sobre el escenario. “Es una persona iluminada, sabe de chistes, hace reír de verdad (...) va a andar todo bien”.

El miércoles 25 será el turno de Asskha Sumathra, nombre que se ganó un lugar tras triunfar en el programa Coliseo. Soto señaló que gustará e incluso sorprenderá con su número.

“No la veo como un gran éxito, cumple (...) pueden haber sus pifias”, comentó sobre la presentación sobre Piare con P en la quinta noche. “No digo que le vaya a ir súper mal, pero va a cumplir sus tiempos”, detalló.

“La sorpresa va a ser el Pastor Rocha”, cerró Latife sobre el fenómeno de las redes sociales. “Se van a reír, pero a carcajadas”, sostuvo.