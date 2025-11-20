;

“Que la gente se prepare”: Latife Soto irrumpe con los presagios para 2026 en Chile y adelanta “dos temas muy fuertes”

“Yo quiero saber, qué pasa después del 14 de diciembre. Porque estamos ahí, al tres y al cuatro”, le preguntó “Tita” Ureta.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Captura

La tarotista Latife Soto volvió a lanzar algunos presagios de cara a lo que podría pasar durante el año 2026.

Durante una participación en el programa La Hora de Jugar de Mega, donde también abordó el posible ganador en la segunda vuelta de las Elecciones 2025, aprovechó para lanzar algunas cartas.

Yo quiero saber, qué pasa después del 14 de diciembre, cómo se viene Chile el 2026. Porque estamos ahí, al tres y al cuatro”, cuestionó “Tita” Ureta.

La guía espiritual sacó tres cartas, las puso frente a la cámara, pensó y respondió.

Las predicciones de Latife Soto para Chile en 2026

Las comunicaciones van a estar bastante alteradas. La gente que se prepare para un año con hartos problemas de internet, de redes, lo canales con problemas en sus antenas por tema satelital", advirtió al principio.

Luego Ureta quiso saber qué pasaría en materia social tras el balotaje y la llegada de un nuevo mandatario a La Moneda.

“Van a haber dos temas muy fuertes que el próximo Gobierno va a arreglar”, detalló. Según su visión, el primero tiene que ver con negocios y dinero, mientras que el segundo se ligaría a la seguridad. “Eso se ve”, concluyó.

