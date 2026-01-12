;

VIDEO. Polémica en el Festival de Viña del Mar 2026: icónico humorista afirma que fue bajado pese a estar confirmado

El histórico humorista asegura que su vuelta a la Quinta Vergara estaba acordada, pero nunca se concretó por decisiones internas.

Polémica en el Festival de Viña del Mar 2026: icónico humorista afirma que fue bajado pese a estar confirmado

La ausencia de Dino Gordillo en la parrilla del Festival de Viña del Mar 2026 no pasó desapercibida. Considerado por meses como uno de los nombres fuertes para volver al escenario de la Quinta Vergara, el humorista finalmente quedó fuera del evento, generando sorpresa tanto en el público como en el mundo del espectáculo.

Tras días de especulación y rumores en torno a su no participación, fue el propio comediante quien decidió referirse públicamente al tema y entregar su versión de lo ocurrido.

25 de Febrero del 2019/VIÑA DEL MAR El Humorista Dino Gordillo, se presenta durante la Segunda noche del Festival de Viña del Mar 2019 FOTO:RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Según explicó a Primer Pleno, su presencia en Viña 2026 estuvo avanzada durante varios meses y existían conversaciones formales que apuntaban a concretar su regreso al certamen. Sin embargo, el proceso se fue entrampando con el paso del tiempo, hasta que finalmente su nombre desapareció de la programación oficial.

Ya entrando en detalles, Gordillo afirmó que existía un acuerdo previo con la organización, incluyendo aspectos económicos y logísticos, y que solo restaban trámites administrativo

s para formalizar su participación. Pese a ello, los contratos nunca llegaron y la situación comenzó a dilatarse sin una explicación clara.

“Lo que me dolió fue que esa persona que habló mal de mí para sacarme de la parrilla, no era la forma. Podía haber conversado conmigo, pero yo ya tenía un acuerdo hace tres meses”, relató.

Aunque evitó entregar identidades, reconoció que se trataba de alguien cercano, lo que hizo aún más dolorosa la situación.

Pese a lo ocurrido, Gordillo aseguró que optó por no exigir el cumplimiento del acuerdo para evitar que otro comediante fuera bajado de la parrilla. Asimismo, descartó haber sido considerado como reemplazo de otro humorista y recalcó que fue uno de los primeros nombres en ser convocados.

“No estoy para envenenarme con nadie.El de arriba cobra, todos tenemos un momento en que tus malas acciones algún día vas a tener que responder por ellas“, sumó.

Finalmente, expresó su decepción por la forma en que se resolvió su salida del festival, afirmando que su rutina estaba lista y que el regreso a Viña tenía un significado personal importante.

