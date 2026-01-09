Un intenso debate se desató en redes sociales luego de que un usuario argentino de TikTok, identificado como “Dante Flecha” (@danteflecha), publicara un video grabado al interior de un bus eléctrico con el provocador título “el bus eléctrico que nunca tendrán los chilenos”, acompañado de la frase “una dura realidad”.

El registro rápidamente se viralizó y generó una avalancha de reacciones, especialmente desde Chile, donde los usuarios refutaron el mensaje con cifras y comparaciones.

Captura Ampliar

El primer video superó los 1.100 comentarios, en su mayoría críticos, donde internautas chilenos recordaron que Chile es el país líder en electromovilidad del transporte público en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial fuera de China.

“Santiago tiene más de 4.600 buses eléctricos con aire acondicionado, WiFi y cargadores USB”, “Copiapó es la primera ciudad de Sudamérica con una flota 100% eléctrica” y “Valparaíso tiene más de 65 años de historia con transporte eléctrico”, fueron parte de las respuestas más repetidas y con mayor interacción.

Ante la ola de comentarios, el tiktoker argentino subió un segundo video, esta vez destacando que el bus contaba con cargador USB, aire acondicionado y que la conductora saludaba a los pasajeros.

Sin embargo, lejos de calmar la polémica, el registro volvió a encender las comparaciones. “Esos son los que dimos de baja”, “eso en Chile es normal hace años” y “ojalá algún día tengan 4.000 como acá”, replicaron usuarios, muchos de ellos reforzando el contraste entre ambos países.

Los datos oficiales respaldan gran parte de las respuestas. Chile cuenta con cerca de 3.850 buses eléctricos en operación, con proyecciones que superan las 4.400 unidades para 2026, lo que representará cerca del 68% de la flota del sistema Red Movilidad en Santiago.

Además de reducir emisiones de CO₂ y contaminación acústica, estos buses incorporan tecnología como WiFi, cargadores USB, rampas de accesibilidad y cámaras de seguridad.

Ampliar