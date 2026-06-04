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A 114 años de su fundación, PC defiende su vigencia y cuestiona a la derecha: “Le tienen miedo al debate democrático”

La actividad reunió a militantes y dirigentes para debatir sobre el presente y futuro del proyecto comunista.

Javiera Rivera

A 114 años de su fundación, PC defiende su vigencia y cuestiona a la derecha: “Le tienen miedo al debate democrático”

Este jueves, el Partido Comunista (PC) conmemoró este miércoles sus 114 años de historia con un conversatorio realizado en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), en Santiago de Chile.

En la instancia, sus principales dirigentes defendieron la vigencia del proyecto comunista y respondieron a las críticas provenientes de sectores de derecha y ultraderecha.

La actividad, titulada “¿En qué están los comunistas?”, contó con la participación del presidente del partido, Lautaro Carmona, y la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín.

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Durante el encuentro, Lufín sostuvo que “quienes quieren proscribir al PC son quienes le tienen miedo al debate democrático”, agregando que existe una reacción conservadora frente a las demandas de cambio social impulsadas por distintos movimientos.

Por su parte, Carmona defendió la presencia del partido en los espacios institucionales y afirmó que las críticas a la colectividad recuerdan posturas impulsadas históricamente por sectores reaccionarios.

El dirigente también abordó la vigencia del comunismo, señalando que mientras persistan las desigualdades que afectan a los trabajadores, el proyecto político del PC seguirá teniendo sentido.

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