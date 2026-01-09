;

Estas son las zapatillas que recomienda un podólogo para “caminar sobre las nubes”: sepultó a reputadas marcas

@podomanu elaboró un top con las mejores opciones para este 2026.

Javier Méndez

No hay muchas dudas de que las zapatillas se han consolidado como uno de los calzados más populares del mundo.

Sin embargo, no todas ofrecen el mismo confort ni cuidan la salud del pie de la misma forma.

Manu Vidal (@podomanu) un reputado podólogo que comparte consejos de bienestar en sus redes sociales, elaboró un top con las “Mejores zapatillas 2026″.

Así, el experto evaluó nueve modelos e incluso “sepultó” a marcas bien conocidas. Por ejemplo, en último lugar situó a las clásicas zapatillas Converse.

“Las Converse son de lo peor que te puedes poner en los pies. Tienen la puntera muy estrecha y son muy planas, sin tener los beneficios del barefoot”, señaló.

El calzado Crocs, aunque no son “zapatillas” tradicionales, tampoco pasó la prueba. Según él, está bien para usos puntuales, pero no para caminar largas distancias. Advirtió riesgo de fascitis plantar.

El entendido también disparó contra la Adidas Zamba. “Muy apretadas, muy planas, son rígidas”, criticó.

Pese a todo, una alternativa se llevó todos los halagos: Altra Escalante.

10 de 10. Son los mejores zapatos que puedes poner en tus pies: puntera ancha y amortiguación”, destacó.

Mira el top del podólogo a continuación:

