Un violento incendio destruyó cerca del 90% de la Posta de Salud Rural Denecan, ubicada en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble, dejando el recinto asistencial completamente fuera de servicio.

La emergencia se registró durante la tarde de este jueves. Al momento de iniciarse las llamas, solo un funcionario se encontraba al interior del establecimiento, quien afortunadamente logró evacuar a tiempo y resultó sin lesiones. Hasta el momento, los equipos de emergencia locales trabajan en el lugar para determinar el origen y las causas del siniestro.

La destrucción del inmueble representa un duro golpe para la comunidad local, ya que es un punto neurálgico de atención médica para decenas de familias rurales. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno central anunció el despliegue inmediato de autoridades a la zona afectada.

Durante esta misma noche arribará a la Región de Ñuble el subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, quien liderará las coordinaciones en terreno junto a la directora del Servicio de Salud Ñuble y el equipo municipal para evaluar la magnitud de los daños materiales y acelerar las soluciones de mitigación.

El principal foco de las autoridades está puesto en garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias para las 147 personas usuarias que dependen regularmente de este centro de salud rural.