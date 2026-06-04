;

Nuevo parque de diversiones llega a Santiago para las vacaciones de invierno: tendrá juegos ilimitados

El recinto funcionará durante más de un mes y contará con una pulsera que permitirá acceder libremente a todas las atracciones.

Javiera Rivera

Nuevo parque de diversiones llega a Santiago para las vacaciones de invierno: tendrá juegos ilimitados

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y, con ellas, la búsqueda de panoramas para disfrutar en familia dentro de la Región Metropolitana.

En ese contexto, el parque de diversiones Wonder Park anunció una nueva temporada en Santiago con una propuesta que combina juegos mecánicos, atracciones familiares y experiencias para distintas edades.

El recinto estará abierto entre el 1 de junio y el 6 de julio, coincidiendo con el período de vacaciones escolares, y funcionará todos los días, incluyendo fines de semana y festivos.

Revisa también

ADN

Entre las atracciones disponibles se encuentran clásicos como el carrusel y el Wacky Worm, además de juegos de mayor intensidad como la tradicional Tagada, orientados a adolescentes y adultos.

Uno de los principales atractivos será su sistema de pulsera ilimitada, que permitirá utilizar todas las atracciones del parque sin necesidad de adquirir tickets individuales para cada juego.

La organización informó que las entradas ya se encuentran en preventa a través de Ticketplus (AQUÍ), permitiendo a los visitantes asegurar su acceso con anticipación durante las fechas de mayor demanda.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad