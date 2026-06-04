Nuevo parque de diversiones llega a Santiago para las vacaciones de invierno: tendrá juegos ilimitados

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y, con ellas, la búsqueda de panoramas para disfrutar en familia dentro de la Región Metropolitana.

En ese contexto, el parque de diversiones Wonder Park anunció una nueva temporada en Santiago con una propuesta que combina juegos mecánicos, atracciones familiares y experiencias para distintas edades.

El recinto estará abierto entre el 1 de junio y el 6 de julio, coincidiendo con el período de vacaciones escolares, y funcionará todos los días, incluyendo fines de semana y festivos.

Entre las atracciones disponibles se encuentran clásicos como el carrusel y el Wacky Worm, además de juegos de mayor intensidad como la tradicional Tagada, orientados a adolescentes y adultos.

Uno de los principales atractivos será su sistema de pulsera ilimitada, que permitirá utilizar todas las atracciones del parque sin necesidad de adquirir tickets individuales para cada juego.

La organización informó que las entradas ya se encuentran en preventa a través de Ticketplus (AQUÍ), permitiendo a los visitantes asegurar su acceso con anticipación durante las fechas de mayor demanda.