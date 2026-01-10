Qué se sabe del funeral del periodista Andrés Caniulef tras su repentina muerte a los 48 años

Luego de la muerte del periodista chileno Andrés Caniulef el viernes por la noche, a la edad de 48 años, comienzan a aparecer los primeros detalles sobre su funeral.

Según Cecilia Gutiérrez, quien fue una de las primeras figuras vinculadas al espectáculo en confirmar el fallecimiento, ya se conocen parte de las coordenadas.

“Me han preguntado mucho por el funeral. Aún no hay claridad porque su cuerpo tuvo que ser trasladado al Servicio Médico Legal”, explicó a través de sus historias de Instagram.

Luego añadió: “Lo que sí, es que va a ser en la FACH, porque su papá pertenecía ahí y lo está organizando Iván Martínez”.

El sábado por la mañana, Funeraria Iván Martínez incluso dedicó una publicación para el comunicador.

“Su voz, sensibilidad y cercanía dejaron huella en el corazón de muchas personas. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y a todos quienes hoy lo recuerdan", escribieron en el post.

“Muchas gracias Iván y equipo !! Por la empatía y cariño”, les comentó Daniel Fuenzalida.

Cabe recordar que el profesional sufrió una descompensación en un departamento de Santiago Centro y falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. Hasta ese lugar, en Santo Domingo Con Mac-Iver, llegaron los servicios de emergencia para intentar prestar ayuda.

Durante el último tramo de su carrera formó parte del canal Tevex, desde donde lo despidieron con afectuosas palabras y lo catalogaron como "un ser humano generoso, empático y profundamente querido por todos”.