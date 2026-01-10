Figuras de la TV despiden a Andrés Caniulef con emotivos mensajes

Santiago

Diversas figuras de la televisión chilena manifestaron su pesar tras conocerse la muerte del periodista Andrés Caniulef, ocurrida la noche del viernes 9 de enero en un departamento ubicado en la intersección de Mac Iver con Santo Domingo, en la comuna de Santiago.

Tras confirmarse la noticia, su hermana Maritza Caniulef señaló que “como familia lamentamos la información de decir que Andrés acaba de fallecer por un paro cardiorrespiratorio”, agregando que su hermano era “muy honorable, muy carismático y muy apreciado por todos”.

A través de redes sociales, colegas y amigos compartieron sentidos mensajes de despedida. Cristián Pérez publicó una imagen junto al periodista y escribió: “Así te voy a recordar mi querido Andrés.

Divertido, culto, cariñoso. Qué pena todo esto”. Por su parte, Ignacio Gutiérrez expresó sus condolencias a la familia y destacó el sentido del humor y el compromiso profesional que caracterizaban a Caniulef.

El animador Sergio Lagos recordó el último trabajo que compartieron, resaltando su fortaleza y generosidad, mientras que Marcela Vacarezza y Soledad Onetto también dedicaron palabras de afecto, subrayando su calidad humana y trayectoria profesional.

Cabe destacar que, personal policial se encuentra realizando diligencias para establecer la causa exacta del fallecimiento.