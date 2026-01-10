;

Figuras de la TV despiden a Andrés Caniulef con emotivos mensajes

El periodista de 48 años murió por causas que aún se encuentran en investigación.

Verónica Villalobos

Figuras de la TV despiden a Andrés Caniulef con emotivos mensajes

Santiago

Diversas figuras de la televisión chilena manifestaron su pesar tras conocerse la muerte del periodista Andrés Caniulef, ocurrida la noche del viernes 9 de enero en un departamento ubicado en la intersección de Mac Iver con Santo Domingo, en la comuna de Santiago.

Tras confirmarse la noticia, su hermana Maritza Caniulef señaló que “como familia lamentamos la información de decir que Andrés acaba de fallecer por un paro cardiorrespiratorio”, agregando que su hermano era “muy honorable, muy carismático y muy apreciado por todos”.

A través de redes sociales, colegas y amigos compartieron sentidos mensajes de despedida. Cristián Pérez publicó una imagen junto al periodista y escribió: “Así te voy a recordar mi querido Andrés.

Divertido, culto, cariñoso. Qué pena todo esto”. Por su parte, Ignacio Gutiérrez expresó sus condolencias a la familia y destacó el sentido del humor y el compromiso profesional que caracterizaban a Caniulef.

El animador Sergio Lagos recordó el último trabajo que compartieron, resaltando su fortaleza y generosidad, mientras que Marcela Vacarezza y Soledad Onetto también dedicaron palabras de afecto, subrayando su calidad humana y trayectoria profesional.

Cabe destacar que, personal policial se encuentra realizando diligencias para establecer la causa exacta del fallecimiento.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad