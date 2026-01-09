;

Impacto en el mundo de la TV: a los 48 años falleció el periodista Andrés Caniulef

Por circunstancias que se investigan, el ex animador de televisión falleció este viernes por la noche en su domicilio.

Gonzalo Miranda

Un viernes para el olvido vive el mundo de la televisión. Por causas que aún se investigan, el ex animador y periodista, Andrés Caniulef, falleció en su domicilio en la comuna de Santiago.

Según las primeras informaciones, el profesional de las comunicaciones fue encontrado sin vida en su departamento en un edificio ubicado en la intersección de las calles Santo Domingo con Mac-Iver.

Pese a los intentos de reanimación, el periodista de espectáculos de 48 años perdió la vida. Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien reaccionó en su comunidad de Instagram, donde reportó que “esta es una noticia que no me gustaría dar”.

“Sufrió una descompensación, un paro cardíaco, por motivos que obviamente van a ser parte de la investigación. Lo digo con mucha pena, porque lo conozco, tuve el placer de compartir y trabajar con él y lo lamento mucho”, complementó Gutiérrez.

Noticia en desarrollo...

