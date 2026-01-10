;

Octavio Rivero es el tercer refuerzo de la U de Chile: anuncio oficial y detalles de la operación

A través de sus redes sociales, Barcelona de Guayaquil confirmó que el delantero uruguayo fue vendido al cuadro azul.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / MARCOS PIN

La Universidad de Chile acaba de cerrar su tercer refuerzo para la temporada 2026, o más bien, Barcelona de Guayaquil fue quien oficializó la operación.

A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo ecuatoriano confirmó que Octavio Rivero deja el club y partirá a la Universidad de Chile, aunque no lo hará como agente libre, como se venía especulando.

“Barcelona Sporting Club comunica a sus socios e hinchas que ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia del jugador Octavio Rivero”, afirmaron desde la institución ecuatoriana.

ADN

La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena”, aseguraron sobre la modalidad del traspaso.

Aunque no se especificaron los montos, Barcelona confirmó que la Universidad de Chile sí tuvo que pagar para concretar la salida del delantero, pese a que existían deudas salariales y una rescisión pactada parecía ser el camino.

Tal como te informamos en ADN Deportes, el jugador estaría llegando a nuestro país este sábado y se uniría a la pretemporada a partir del lunes 12 de enero.

