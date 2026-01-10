;

Colo Colo tiene listo al reemplazante de Alan Saldivia: el detalle que falta para hacerlo oficial

Según información de ADN Deportes, Javier Méndez acordó un contrato de dos años con los albos y su llegada deberá ser aprobada por Blanco y Negro este lunes.

Javier Catalán

Luego de semanas a la espera de ventas para comenzar a fichar, Colo Colo empieza a reforzarse en reemplazo de aquellos jugadores que partieron en el mercado.

Los puestos vacantes que dejaron Salomón Rodríguez y Alan Saldivia son los apuntados por Blanco y Negro para reestructurar el equipo y, ahora, sería el espacio del defensor el que ya estaría prácticamente finiquitado.

Según información de ADN Deportes, Javier Méndez, defensor uruguayo de Peñarol, tiene todo acordado para convertirse en el nuevo central del “Cacique” en un contrato por los próximos dos años, aunque, como es sabido en los albos, aún resta un último paso para que sea confirmado.

El lunes será la fecha clave para ratificar el arribo del zaguero de 31 años, ya que ese día se realizará una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, donde será votada su llegada y, posiblemente, también la del centrodelantero.

En su última temporada con Peñarol, Méndez disputó 42 partidos entre torneos locales y la Copa Libertadores, certamen en el que alcanzó los octavos de final, compartiendo plantel con Brayan Cortés.

