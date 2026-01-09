;

Ex Manchester United, Boca Juniors y finalista de Copa del Mundo fue ofrecido para la portería de Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el nombre de Sergio Romero fue acercado a la gerencia deportiva de Blanco y Negro.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Getty Images

Getty Images / Matthias Hangst

Colo Colo sigue lento en el mercado de fichajes y, a pesar de ya haberse despedido de 14 jugadores, apenas ha completado dos refuerzos para el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Si bien desde Blanco y Negro confirmaron que las posiciones prioritarias a reforzar son la de centrodelantero y la de defensor central, la portería también podría sumar incorporaciones.

Con la nueva salida a préstamo de Brayan Cortés, nuevamente Fernando de Paul aparece como el guardameta titular indiscutido, ante la poca competencia que ha ofrecido Eduardo Villanueva.

Por lo mismo, y ante una posible salida del canterano en busca de minutos, los albos se han movido en el mercado en caso de necesitar un reemplazo. En ese contexto, durante las últimas horas se les acercó un nombre experimentado.

Según información de ADN Deportes, Sergio “Chiquito” Romero, arquero argentino con pasos por Manchester United, Boca Juniors y la selección argentina, fue ofrecido a la gerencia deportiva del “Cacique”.

El experimentado portero de 38 años, quien fue titular en la final de la Copa del Mundo que Argentina perdió ante Alemania en Brasil 2014, se encuentra como agente libre tras un breve paso por Argentinos Juniors, donde apenas disputó cuatro partidos en 2025.

