;

AUDIO. “Él ha delineado su carrera deportiva. Este es un paso muy atractivo en competitividad; está muy entusiasmado”

En conversación con ADN Deportes, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se refirió a la salida de su hijo de Colo Colo y su llegada a Rosario Central.

Javier Catalán

Matías Canessa

Jaime Pizarro y el nuevo desafío de su hijo

Jaime Pizarro y el nuevo desafío de su hijo

05:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vicente Pizarro salió de Colo Colo y dio el salto al extranjero transformándose en refuerzo de Rosario Central de Argentina, a donde llega tras una campaña espectacular en 2025.

El mediocampista de la selección chilena se va del equipo que le formó y lo vio crecer en busca de dar un salto competitivo en su carrera, y lo hace hacia uno de los proyectos más interesantes del fútbol trasandino.

Uno de los que se mostró feliz con la noticia fue Jaime Pizarro, su padre, también ex Colo Colo y actual Ministro del Deporte en Chile. En conversación con el equipo de ADN Deportes presente en Pucón para el Ironman 70.3, el campeón de Copa Libertadores en 1991, se refirió al nuevo desafío en la carrera de su hijo.

Revisa también:

ADN

“Lo primero es, creo yo, que él ha delineado su carrera deportiva. Este es un paso muy atractivo en materia de competitividad y eso, en cualquier disciplina, es algo que uno tiene en principal consideración”, comenzó diciendo.

“Creo que en estos desafíos hay que desearle el mayor de los éxitos, porque uno siempre busca el crecimiento. Sé que él está muy consciente, entusiasmado. Es una linda oportunidad”, agregó.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad