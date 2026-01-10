Vicente Pizarro salió de Colo Colo y dio el salto al extranjero transformándose en refuerzo de Rosario Central de Argentina, a donde llega tras una campaña espectacular en 2025.

El mediocampista de la selección chilena se va del equipo que le formó y lo vio crecer en busca de dar un salto competitivo en su carrera, y lo hace hacia uno de los proyectos más interesantes del fútbol trasandino.

Uno de los que se mostró feliz con la noticia fue Jaime Pizarro, su padre, también ex Colo Colo y actual Ministro del Deporte en Chile. En conversación con el equipo de ADN Deportes presente en Pucón para el Ironman 70.3, el campeón de Copa Libertadores en 1991, se refirió al nuevo desafío en la carrera de su hijo.

“Lo primero es, creo yo, que él ha delineado su carrera deportiva. Este es un paso muy atractivo en materia de competitividad y eso, en cualquier disciplina, es algo que uno tiene en principal consideración”, comenzó diciendo.

“Creo que en estos desafíos hay que desearle el mayor de los éxitos, porque uno siempre busca el crecimiento. Sé que él está muy consciente, entusiasmado. Es una linda oportunidad”, agregó.