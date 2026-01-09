En la previa a la disputa del Ironman 70.3 de Pucón, en ADN TOP conversamos con dos atletas del Team Subaru, que competirán en dos categorías distintas.

Una es Dominga Jácome, que disputará la natación en la posta; y otro es Martín Baeza, quien desarrollará su quinta competencia absoluta en la región de La Araucanía, de donde es originario, con 24 años, siendo séptimo en la edición del 2025.

“Es una carrera muy dura, te pone en tu lugar. Uno ve la dureza de la Península con solo verlo. Vengo con altas expectativas, va a ser una linda carrera, vengo a mejorar lo de años anteriores. He ido en pequeños progresos, debería ser un buen nivel el día domingo”, dijo el oriundo de Temuco, apuntando a sacar ventaja de su conocimiento de la zona.

“Soy local, tengo el privilegio de venir a entrenar mucho en la Península, en la ruta del ciclismo, nadar en el lago. Me da cierta confianza para enfrentar el desafío el domingo y dar lo mejor (...) Para mí el público es un plus, me genera presión, pero lo disfruto. El circuito es único, con una Península que lo hace extremadamente duro. No hay una carrera tan impresionante, que junte un lago, el volcán, el público y todo”, reconoció Martín Baeza, que hoy por hoy no tiene en sus planes pelear un cupo olímpico al privilegiar distancias más largas.

“Venía de la distancia corta, fui seleccionado hasta 2022 y desde ahí ya no compito por la Federación, sino de manera privada en Ironman. Quiero clasificar al Mundial, generar un mejor resultado y representar de la mejor manera a Chile”, reconoció, ya proyectando su calendario 2026.

“Se vienen un par de cambios tras Pucón. Después iré a Punta del Este y en Puerto Varas. De ahí en más buscaré la clasificación para el Mundial en septiembre, en Niza”, cerró Martín Baeza en ADN TOP.