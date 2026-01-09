;

AUDIO. Disputará su quinto Ironman 70.3 de Pucón con 24 años: “El público es un plus, me genera presión, pero lo disfruto”

En conversación con ADN TOP, Martin Baeza anticipó la competencia del domingo en la región de La Araucanía.

Carlos Madariaga

Martin Baeza y Dominga Jácome en ADN TOP

Martin Baeza y Dominga Jácome en ADN TOP

09:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la previa a la disputa del Ironman 70.3 de Pucón, en ADN TOP conversamos con dos atletas del Team Subaru, que competirán en dos categorías distintas.

Una es Dominga Jácome, que disputará la natación en la posta; y otro es Martín Baeza, quien desarrollará su quinta competencia absoluta en la región de La Araucanía, de donde es originario, con 24 años, siendo séptimo en la edición del 2025.

Revisa también:

ADN

“Es una carrera muy dura, te pone en tu lugar. Uno ve la dureza de la Península con solo verlo. Vengo con altas expectativas, va a ser una linda carrera, vengo a mejorar lo de años anteriores. He ido en pequeños progresos, debería ser un buen nivel el día domingo”, dijo el oriundo de Temuco, apuntando a sacar ventaja de su conocimiento de la zona.

“Soy local, tengo el privilegio de venir a entrenar mucho en la Península, en la ruta del ciclismo, nadar en el lago. Me da cierta confianza para enfrentar el desafío el domingo y dar lo mejor (...) Para mí el público es un plus, me genera presión, pero lo disfruto. El circuito es único, con una Península que lo hace extremadamente duro. No hay una carrera tan impresionante, que junte un lago, el volcán, el público y todo”, reconoció Martín Baeza, que hoy por hoy no tiene en sus planes pelear un cupo olímpico al privilegiar distancias más largas.

“Venía de la distancia corta, fui seleccionado hasta 2022 y desde ahí ya no compito por la Federación, sino de manera privada en Ironman. Quiero clasificar al Mundial, generar un mejor resultado y representar de la mejor manera a Chile”, reconoció, ya proyectando su calendario 2026.

“Se vienen un par de cambios tras Pucón. Después iré a Punta del Este y en Puerto Varas. De ahí en más buscaré la clasificación para el Mundial en septiembre, en Niza”, cerró Martín Baeza en ADN TOP.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad