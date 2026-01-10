VIDEO. Histórico: vigente campeón de la FA Cup es eliminado del torneo por un equipo de Sexta División
El Macclesfield FC sorprendió al mundo al eliminar al Crystal Palace del torneo más longevo del fútbol.
Un verdadero sueño es el que acaban de vivir tanto los jugadores como los hinchas del Macclesfield FC, equipo de la National League South, equivalente a la Sexta División de Inglaterra.
El club de la comunidad de Cheshire venció este sábado por 2-1 al Crystal Palace, equipo de la Premier League y actual campeón del torneo, en la tercera ronda de la FA Cup. Los goles fueron anotados por Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts, mientras que para las “Águilas” descontó Yeremy Pino.
Es la tercera vez en la historia que un equipo de una categoría inferior a la Quinta División vence a un club de la Premier League en esta competencia. Anteriormente, el Luton Town derrotó al Norwich City en 2013, y luego el Lincoln City eliminó al Burnley en 2017.
La historia del Macclesfield FC
La victoria del Macclesfield también representa un gran logro dentro del proyecto del club, ya que apenas cuenta con cinco años de vida, tras su refundación en 2021.
Anteriormente, el Macclesfield Town, fundado en 1874, transitó durante décadas por distintas categorías del ascenso inglés, hasta que en 2020 tuvo que desaparecer debido a severos problemas económicos.
Fueron los propios hinchas del club quienes decidieron crear una nueva institución para la comunidad, eliminando el “Town” y pasando a llamarse Macclesfield FC. En 2021 debutaron en la Novena División y, desde entonces, han logrado cuatro ascensos.
