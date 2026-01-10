;

VIDEOS. Fuerte tropiezo para Pellegrini: el Betis no pudo en su visita contra el colista de La Liga

Los dirigidos por el “Ingeniero” solo rescataron un empate ante el Real Oviedo y pierden terreno en su lucha por clasificar a competiciones europeas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce

La mañana de este sábado, el Real Betis de Manuel Pellegrini abrió la jornada sabatina de La Liga con un resultado bastante negativo para sus aspiraciones europeas.

El equipo del “Ingeniero” no pudo imponerse en su visita al Real Oviedo, colista del torneo español, y debió conformarse con un empate, rescatando un punto en los minutos finales del compromiso.

Tras un primer tiempo de dominio casi total de los béticos, la apertura del marcador llegó en la segunda etapa y fue para los locales. Ilyas Chaira (63′) aprovechó un error en la zaga sevillana para poner el 1-0.

Revisa también:

ADN

El empate de los dirigidos por Pellegrini llegaría sobre el final del encuentro, cuando, tras un gran centro de Antony, Giovani Lo Celso ganó de cabeza en el área para igualar el marcador.

Con este resultado, el Real Betis alcanzó los 29 puntos, desaprovechando la oportunidad de acercarse al Espanyol en zona de Europa League y permitiendo que el Celta de Vigo los iguale en puntaje si logra vencer al Sevilla este domingo.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad