La mañana de este sábado, el Real Betis de Manuel Pellegrini abrió la jornada sabatina de La Liga con un resultado bastante negativo para sus aspiraciones europeas.

El equipo del “Ingeniero” no pudo imponerse en su visita al Real Oviedo, colista del torneo español, y debió conformarse con un empate, rescatando un punto en los minutos finales del compromiso.

Tras un primer tiempo de dominio casi total de los béticos, la apertura del marcador llegó en la segunda etapa y fue para los locales. Ilyas Chaira (63′) aprovechó un error en la zaga sevillana para poner el 1-0.

¡GOOOL DE REAL OVIEDO!



Ilyas Chaira remató cruzado desde afuera del área y abrió el marcador ante Real Betis.#LaLigaEnDSPORTS #RealOviedoRealBetis pic.twitter.com/Eoj3mKJcqI — DSPORTS (@DSports) January 10, 2026

El empate de los dirigidos por Pellegrini llegaría sobre el final del encuentro, cuando, tras un gran centro de Antony, Giovani Lo Celso ganó de cabeza en el área para igualar el marcador.

¡¡EMPATÓ LO CELSO!!



El argentino puso el 1-1 del Betis ante Real Oviedo tras pase de Antony a los 83 minutos.#LaLigaEnDSPORTS #RealOviedoRealBetis pic.twitter.com/1mnEB30roJ — DSPORTS (@DSports) January 10, 2026

Con este resultado, el Real Betis alcanzó los 29 puntos, desaprovechando la oportunidad de acercarse al Espanyol en zona de Europa League y permitiendo que el Celta de Vigo los iguale en puntaje si logra vencer al Sevilla este domingo.