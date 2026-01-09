Diputados del PDG piden a Presidente Boric tener más autocrítica tras declaraciones de José Antonio Kast

Los diputados electos del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones, Tamara Ramírez y Fabián Ossandón, emplazaron al Presidente Gabriel Boric a realizar una autocrítica respecto a su gestión, tras los recientes cruces con el mandatario electo José Antonio Kast.

Los futuros parlamentarios cuestionaron lo que calificaron como una actitud confrontacional por parte del actual Jefe de Estado y señalaron que se requiere una revisión honesta de los errores cometidos durante los últimos cuatro años, especialmente en materia de migración.

El diputado Briones, representante de la Región del Biobío, expresó que la ciudadanía está cansada de la polarización política y espera respuestas concretas a sus problemas cotidianos.

A su juicio, la falta de avances en seguridad ha impactado directamente la calidad de vida en distintas comunas, marcadas por el aumento de la delincuencia y el tráfico de drogas.

En la misma línea, la subjefa de bancada del PDG, Tamara Ramírez, sostuvo que la confrontación política no contribuye a enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la Región Metropolitana.

En tanto, desde la Región de Antofagasta, el diputado Ossandón planteó que tanto el Presidente en ejercicio como el Presidente electo deben enfocarse en las verdaderas urgencias del país.

Finalmente, los parlamentarios coincidieron en que el Presidente Boric no debería desestimar las críticas provenientes del Congreso y recalcaron que la ciudadanía espera gestión, responsabilidad y decisiones concretas, más allá de las diferencias políticas.