“¿Todavía se creen revolucionarios?“: Daniel Jadue y dura crítica contra Camila Vallejo y el Gobierno

Durante la presentación de su libro “Revolución Social en Chile”, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reapareció públicamente con un discurso crítico hacia el Gobierno y parte de la izquierda oficialista, apuntando directamente a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y al Frente Amplio.

Uno de los momentos más duros de su intervención estuvo dirigido a recientes declaraciones de la ministra vocera sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Al respecto, Jadue ironizó: “Llega a dar risa escuchar a una ministra que alguna vez fue cercana decir que lo que pasó en Venezuela le podría pasar a un gobierno como el de ellos”.

A partir de ese punto, cuestionó lo que calificó como una profunda desconexión del Ejecutivo con la realidad política del país. “¿Será que es tal la desconexión que todavía se creen revolucionarios?”, lanzó.

En esa línea, agregó que, a su juicio, el actual gobierno “nunca puso en jaque ni la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales”. En ese sentido, sostuvo que hoy existe temor en el oficialismo y que “recién se acuerdan de que la intervención no era buena”.

Las críticas también se extendieron al Frente Amplio, colectividad a la que acusó de haber llegado al poder con un estilo “tecnocrático, poco convincente y sin autocrítica”.

Según Jadue, esa forma de conducción política debilitó al sector y terminó facilitando el avance de la derecha en el escenario nacional.