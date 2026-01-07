;

“¿Todavía se creen revolucionarios?“: Daniel Jadue y dura crítica contra Camila Vallejo y el Gobierno

El exjefe comunal cuestionó duramente a la ministra Camila Vallejo por sus dichos sobre Venezuela y acusó al Frente Amplio y al oficialismo de desconexión, falta de autocrítica y responsabilidad en el avance de la derecha en Chile.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la presentación de su libro “Revolución Social en Chile”, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reapareció públicamente con un discurso crítico hacia el Gobierno y parte de la izquierda oficialista, apuntando directamente a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y al Frente Amplio.

Uno de los momentos más duros de su intervención estuvo dirigido a recientes declaraciones de la ministra vocera sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Al respecto, Jadue ironizó: “Llega a dar risa escuchar a una ministra que alguna vez fue cercana decir que lo que pasó en Venezuela le podría pasar a un gobierno como el de ellos”.

Revisa también:

ADN

A partir de ese punto, cuestionó lo que calificó como una profunda desconexión del Ejecutivo con la realidad política del país. “¿Será que es tal la desconexión que todavía se creen revolucionarios?”, lanzó.

En esa línea, agregó que, a su juicio, el actual gobierno “nunca puso en jaque ni la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales”. En ese sentido, sostuvo que hoy existe temor en el oficialismo y que “recién se acuerdan de que la intervención no era buena”.

Las críticas también se extendieron al Frente Amplio, colectividad a la que acusó de haber llegado al poder con un estilo “tecnocrático, poco convincente y sin autocrítica”.

Según Jadue, esa forma de conducción política debilitó al sector y terminó facilitando el avance de la derecha en el escenario nacional.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad