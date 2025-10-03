Suprema declara admisible recurso en caso Farmacias Populares y revierte fallo de Corte de Santiago

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo a favor del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco del denominado caso Farmacias Populares.

Con esta resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en septiembre había declarado inadmisible la acción presentada por la defensa del exjefe comunal, recogió La Tercera.

VICTOR HUENANTE Ampliar

El recurso estaba dirigido contra la resolución del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, que en agosto rechazó revertir el cierre de la investigación en la audiencia de cautela de garantías. Jadue enfrenta cargos por presuntos delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, los que serán materia del juicio oral fijado para octubre.

La Segunda Sala de la Suprema resolvió que el amparo debe ser tramitado y revisado en una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones, ordenando que se pronuncie directamente sobre el fondo de la solicitud. El fallo fue firmado por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, además de la ministra suplente María Catepillán y el abogado integrante Eduardo Gandulfo.

Este nuevo giro judicial se produce en paralelo a las repercusiones políticas que enfrenta Jadue. El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Calificador de Elecciones acogió una apelación presentada por Renovación Nacional, dejando al exalcalde fuera del padrón electoral y, en consecuencia, inhabilitado para competir en las próximas elecciones parlamentarias.