;

Presidente Boric contra Jadue: “Un exalcalde procesado dice que nos subordinamos, y no”

Tras ser acusado de “hacerle ojitos a Trump”, el Mandatario defendió su política exterior y recalcó que Chile actúa bajo el Derecho Internacional.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las duras críticas del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien lo acusó de “subordinarse” a Estados Unidos y de alinearse con lo que calificó como el “discurso de los nazis de Ucrania”, tras el respaldo del Gobierno chileno a ese país en el conflicto con Rusia.

Las declaraciones del exlider comunal se dieron en su programa Sin Maquillaje, donde cuestionó la postura del Mandatario en política exterior y afirmó que el jefe de Estado habría buscado “hacerle ojitos a Trump” al fijar la posición de Chile frente a la guerra en Europa del Este y al interpelar a líderes que respaldan al presidente estadounidense.

ADN

Agencia Uno

Consultado al respecto en una entrevista con Súbela Radio, Boric respondió con firmeza y defendió la línea que ha seguido su administración en materia internacional. El Presidente sostuvo que las críticas no son nuevas y que provienen de sectores de la izquierda tanto en Chile como en otros países, pero recalcó que la postura del Gobierno se basa en principios y no en alineamientos ideológicos o estratégicos con potencias extranjeras.

Revisa también

ADN

“La guerra en Ucrania es una invasión ilegal de un país a otro, donde se intenta tomar un territorio soberano”, afirmó el Mandatario, subrayando que esa definición ha sido planteada públicamente desde el inicio del conflicto. En ese contexto, respondió directamente a los cuestionamientos de Jadue, a quien aludió como un “exalcalde procesado”, señalando que es falso que Chile se haya subordinado a los intereses de Estados Unidos.

“No, nosotros nos atenemos al respeto irrestricto al Derecho Internacional y me siento muy orgulloso de eso”, enfatizó el líder de Gobierno. Además, defendió la coherencia del Ejecutivo en otros escenarios globales, asegurando que el Gobierno ha mantenido una sola línea frente a distintos conflictos.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad