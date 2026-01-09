Presidente Boric contra Jadue: “Un exalcalde procesado dice que nos subordinamos, y no”

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las duras críticas del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien lo acusó de “subordinarse” a Estados Unidos y de alinearse con lo que calificó como el “discurso de los nazis de Ucrania”, tras el respaldo del Gobierno chileno a ese país en el conflicto con Rusia.

Las declaraciones del exlider comunal se dieron en su programa Sin Maquillaje, donde cuestionó la postura del Mandatario en política exterior y afirmó que el jefe de Estado habría buscado “hacerle ojitos a Trump” al fijar la posición de Chile frente a la guerra en Europa del Este y al interpelar a líderes que respaldan al presidente estadounidense.

Agencia Uno Ampliar

Consultado al respecto en una entrevista con Súbela Radio, Boric respondió con firmeza y defendió la línea que ha seguido su administración en materia internacional. El Presidente sostuvo que las críticas no son nuevas y que provienen de sectores de la izquierda tanto en Chile como en otros países, pero recalcó que la postura del Gobierno se basa en principios y no en alineamientos ideológicos o estratégicos con potencias extranjeras.

“La guerra en Ucrania es una invasión ilegal de un país a otro, donde se intenta tomar un territorio soberano”, afirmó el Mandatario, subrayando que esa definición ha sido planteada públicamente desde el inicio del conflicto. En ese contexto, respondió directamente a los cuestionamientos de Jadue, a quien aludió como un “exalcalde procesado”, señalando que es falso que Chile se haya subordinado a los intereses de Estados Unidos.

“No, nosotros nos atenemos al respeto irrestricto al Derecho Internacional y me siento muy orgulloso de eso”, enfatizó el líder de Gobierno. Además, defendió la coherencia del Ejecutivo en otros escenarios globales, asegurando que el Gobierno ha mantenido una sola línea frente a distintos conflictos.