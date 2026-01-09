;

“No es fácil tomar la decisión de jugar en Primera B, pero sentí que podía ayudar a devolver al club donde merece estar”

“Hoy me siento un referente para este plantel”, declaró Patricio Rubio sobre su regreso a Unión Española.

Patricio Rubio se convirtió en uno de los fichajes más revelantes de Unión Española para disputar la Primera B en 2026. El delantero finalizó su vínculo con Ñublense y retornó a Independencia después de cinco años con la misión de liderar el regreso del club a la Primera División.

De cara a su tercer ciclo en el cuadro hispano, el atacante de 36 años rompió el silencio y abordó el desafío que tendrá en la categoría de plata del fútbol chileno. “Estar de vuelta es muy importante, sobre todo por el momento del equipo”, dijo en diálogo con LUN.

“No es fácil tomar la decisión de jugar en Primera B, pero sentí que podía ser una ayuda para devolver al club donde se merece estar”, agregó Rubio, quien disputó las últimas cuatro temporadas en Chillán.

Sobre su nuevo rol como referente de Unión Española, el delantero sostuvo que “la gente siempre me ha tratado increíble y hoy, que estoy más grande y más maduro, sí me siento más un referente para este plantel”.

“Acá me encontré con jugadores muy jóvenes, así que espero ser ese referente positivo y competitivo para que vayan aprendiendo y creciendo como personas", añadió.

Patricio Rubio y el desafío de la Primera B

Por otro lado, el ex Universidad de Chile se refirió a la dificultad de jugar el torneo de ascenso y afirmó sentirse en plena forma física. “A mi edad (36) me siento impecable, con muchas ganas de seguir jugando. Todavía el cuerpo no me da el aviso de nada raro y mientras me sienta bien y con ganas seguiré jugando", afirmó.

“La Primera B es una categoría más dura, más luchada y tendremos que ponernos el overol. Pero tengo mucha fe en que las cosas van a salir bien”, remarcó.

Por último, no escondió que su idea era retirarse en Ñublense. ”Era la idea, pero no se dio. Igual me fui con la frente en alto de Chillán, logrando varios hitos, y no siento que venir a Unión sea una revancha. Yo sé lo que soy, lo que valgo como jugador, y no tengo que demostrarle nada a nadie", sentenció.

