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FOTOS. “¿Nos vemos?“: Sammis Reyes y destacada esgrimista chilena revelaron contacto de la WWE

El exjugador de la NFL reveló a través de su cuenta de Instagram que la empresa de lucha libre lo contactó para sumarse a algún show.

Nicolás Lara Córdova

“¿Nos vemos?“: Sammis Reyes y destacada esgrimista chilena revelaron contacto de la WWE

Este lunes, Sammis Reyes sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte al revelar que una reclutadora de la WWE lo contactó para intentar sumarlo a la empresa de lucha libre más importante del mundo.

El exjugador de la NFL compartió el inesperado mensaje que recibió desde la cuenta @WWERecruit. La remitente era Anna Morris, integrante de la División de Identificación y Reclutamiento de Talentos de la WWE.

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“Oye, WWE, ¿nos vemos?”, escribió Sammis Reyes en sus redes sociales.

El mensaje generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes le entregaron su respaldo ante la posibilidad de llegar a la WWE. Algunos incluso le sugirieron salir al ring al ritmo de canciones de Amar Azul.

WWE también contactó a destacada esgrimista del Team Chile

Sammis Reyes no fue el único contactado durante la jornada de este lunes. La esgrimista Ignacia Cifuentes utilizó su cuenta de Instagram para revelar que también recibió un mensaje de la WWE.

La integrante del Team Chile compartió en sus historias una captura que mostraba el contacto desde la misma cuenta (@WWERecruit), aunque en esta ocasión la remitente era Macy Zaban.

Para dar a conocer la noticia, Cifuentes incluso utilizó el mismo mensaje que había publicado Sammis Reyes para anunciar el acercamiento de la empresa de lucha libre.

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