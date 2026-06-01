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VIDEO. Registro de vándalos, ampliar límite de endeudamiento y plan retorno: las tres firmas del Presidente Kast tras la cuenta pública

Acompañado por el comité político y jefes de cartera, el Mandatario selló las iniciativas de seguridad, financiamiento fiscal y control migratorio desde Cerro Castillo.

Mario Vergara

Presidencia

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Durante la tarde de este lunes, inmediatamente después de finalizar su primera Cuenta Pública y encabezar la reunión del Comité Político, el Presidente de la República, José Antonio Kast, puso en marcha su agenda de anuncios formales mediante la firma de dos proyectos de ley y un decreto supremo. Las iniciativas legales apuntan de forma simultánea a la persecución de conductas delictuales menores, la flexibilidad financiera del aparato estatal y el ordenamiento de los flujos migratorios en el territorio nacional.

La primera de las normativas corresponde al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Para la validación de esta propuesta, el Mandatario suscribió el documento junto a un despliegue de sus secretarios de Estado, encabezados por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el titular de Hacienda, Jorge Quiroz; el encargado de Seguridad Pública, Martín Arrau; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el titular de Justicia, Fernando Rabat.

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Endeudamiento fiscal y Plan Retorno

El segundo texto legislativo firmado por el Ejecutivo es una iniciativa económica que busca autorizar a la Ley de Presupuesto aumentar el límite máximo de endeudamiento permitido para el presente ejercicio presupuestario. Con el fin de viabilizar el trámite parlamentario de este requerimiento de fondos, el jefe de Estado selló el documento en compañía exclusiva del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Hacia el cierre del bloque de firmas, se sumó al escenario el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con el propósito de respaldar la resolución administrativa relativa al mecanismo de salida voluntaria de extranjeros, herramienta de control fronterizo contenida en el Plan Retorno anunciado durante la misma jornada por el Ejecutivo.

Condiciones para futuras postulaciones de ingreso

El Presidente Kast aprovechó la instancia para extender un reconocimiento a los equipos de las distintas carteras ministeriales que participaron en el diseño técnico de las propuestas que serán sometidas a debate en el Congreso Nacional, detallando el espíritu del decreto migratorio.

“Quiero agradecerle a cada uno de los ministros por el trabajo que han realizado para llevar adelante los dos proyectos de ley que le vamos a presentar al Congreso, y el decreto que va a permitir que los inmigrantes irregulares puedan retornar a sus países”, señaló el Presidente Kast.

Respecto a la aplicación práctica del Plan Retorno, el Mandatario profundizó en que la medida no constituye un cierre definitivo de fronteras para los ciudadanos extranjeros adscritos, aclarando que si los inmigrantes ejecutan su salida del país de la manera que se indica detalladamente en el decreto institucional, quedarán facultados para volver a postular e ingresar a Chile en el futuro cumpliendo con los conductos regulares que corresponden.

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