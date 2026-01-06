Unión Española oficializa su regreso más esperado: delantero de jerarquía para disputar la Primera B

Unión Española continúa reforzándose con miras al ascenso en la Primera B y evitar estancarse en la categoría de plata del fútbol chileno.

En ese contexto, este martes hizo oficial uno de los regresos más esperados por el hincha hispano: Patricio Rubio fue presentado como el nuevo delantero del elenco de Independencia para la temporada 2026.

El “Pato” vuelve a Santa Laura para vivir su tercera etapa en el club, donde ya levantó dos trofeos: el Torneo de Transición 2013 y la Supercopa del mismo año.

El delantero de 36 años viene de jugar durante cuatro temporadas en Ñublense, donde en su última campaña marcó seis goles en la Primera División.

Además, Unión Española también anunció a un nuevo refuerzo en el mediocampo, se trata del uruguayo William Machado, quien llega proveniente de Almirante Brown, del ascenso de Argentina.

En la temporada 2025, el volante de 31 años jugó 20 partidos en la Segunda División trasandina, en los que pudo convertir un gol.