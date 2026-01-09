Nueva salida confirmada en Colo Colo: la millonaria cifra que llegará a Macul

Tras oficializar la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central, Colo Colo resolvió la salida de un nuevo jugador de cara a la temporada 2026. Se trata de Alan Saldivia, quien luego de varios días de negociaciones concretó su fichaje en Vasco da Gama.

Según detalló el periodista César Luis Merlo, el equipo brasileño llegó a un acuerdo con los albos y desembolsará 1,2 millones de dólares por el 55% del pase del defensa uruguayo, más otros 300 mil en bonos vinculados a objetivos de rendimiento.

El charrúa, de 23 años, viajará en las próximas horas a Brasil para someterse a exámenes médicos y firmar un contrato por tres años, con opción a renovación por un año más.

A la espera de la oficialización, Saldivia dejará Colo Colo luego de dos temporadas. El central debutó en el primer equipo del “Cacique” en 2023 y alcanzó a disputar un total de 95 partidos, con tres asistencias, 17 amarillas y solo una expulsión.

Se espera que su salida sea ratificada el próximo lunes 12 de enero, cuando se realice una nueva reunión de directorio en Blanco y Negro. Ese mismo día, se zanjaría la negociación por su reemplazante, que hoy es prioridad en el Estadio Monumental.