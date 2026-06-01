Nóminas del Grupo B para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza
Estos serán los 26 jugadores que defenderán a cada uno de los equipos que conformen el Grupo B de la Copa del Mundo.
Este 11 de junio arrancará el Mundial 2026, el evento deportivo más esperado del año, y en ADN.cl te contaremos todo lo que tienes que saber de los países que competirán por la Copa del Mundo. En este caso, es el turno de Grupo B.
En esta zona encontramos a uno de los anfitriones de la cita planetaria, como lo es Canadá, que disputará la competencia por tercera vez en su historia, luego de sus participaciones en México 1986 y Qatar 2022. Los “Canucks” debutarán el viernes 12 de junio enfrentando a Bosnia y Herzegovina, elenco que participará por segunda vez en el torneo.
El resto del grupo lo conforman Suiza y Qatar, donde el combinado europeo parte como el favorito para acabar como puntero de la tabla, mientras que los asiáticos aparecen como el rival más accesible. Acá te contamos cómo quedaron conformadas las nóminas de cada elenco del Grupo B.
Canadá
Porteros: Maxime Crépau (Orlando City, EE.UU), Owen Goodman (Barnsley, ING), Dayne St. Clair (Inter Miami, EE.UU).
Defensas: Moïse Bombito (Nice, FRAN), Derek Cornelius (Olympique Marsella, FRAN), Alphonso Davies (Bayern de Múnich, ALE), Luc de Fougerolles (Fulham, ING), Alistair Johnston (Celtic, ESC), Alfie Jones (Middlesbrough, ING), Richie Laryea (Toronto, EE.UU), Niko Sigur (Hajduk Split, CRO), Joel Waterman (Chicago Fire, EE.UU).
Centrocampistas: Ali Ahmed (Norwich, ING), Tajon Buchanan (Villarreal, ESP), Mathieu Chounière (LAFC, EE.UU), Stephen Eustáquio (Oporto, POR), Marcelo Flores (Tigres, MEX), Ismäel Koné (Sassuolo, ITA), Liam Millar (Hull City, ING), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht, BEL), Jacob Shaffelburg (LAFC, EE.UU).
Delanteros: Jonathan David (Juventus, ITA), Promise David (Unión Saint-Gilloise, BEL), Cyle Larin (Southampton, ING), Tani Oluwaseyi (Villarreal, ESP).
Bosnia y Herzegovina
Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli, ALE), Martin Zlomislic (Rijeka, CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo, CRO).
Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta, ITA), Amar Dedic (Benfica, POR), Nihad Mujakic (Gaziantep, TURQ), Nikola Katic (Schalke 04, ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo, ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka, CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria, ITA), Nidal Celik (Lens, FRAN).
Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City, ING), Ivan Sunjic (Pafos, CHIP), Ivan Basic (Astana, ITA), Dzenis Burnic (Karlsruher SC, ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec, REPC), Benjamin Tahirovic (Brondby, DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen, REPC), Armin Gigovic (Young Boys, SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, SUI), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven, PB).
Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart, ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj, RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok, POL), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach, ALE), Edin Dzeko (Schalke 04, ALE).
Suiza
Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund, ALE), Yvon Mvogo (Lorient, FRAN).
Defensas: Manuel Akanji (Inter, ITA), Aurèle Amenda (Eintracht, ALE), Eray Cömert (Valencia, ESP), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, ALE), Luca Jaquez (Stuttgart, ALE), Miro Muheim (Hamburgo, ALE), Ricardo Rodriguez (Betis, ESP), Silvan Widmer (Mainz 05, ALE)
Centrocampistas: Granit Xhaka (Sunderland, ING), Denis Zakaria (Mónaco, FRAN), Michel Aebischer (Pisa, ITA), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna, ITA), Ardon Jashari (Milan, ITA), Johan Manzambi (Friburgo, ALE), Fabian Rieder (Augsburgo, ALE), Djibril Sow (Sevilla, ESP).
Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley, ING), Breel Embolo (Stade Rennes, FRAN), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf, ALE), Dan Ndoye (Nottingham Forest, ING), Noah Okafor (Leeds, ING), Ruben Vargas (Sevilla, ESP).
Qatar
Porteros: Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Salah Zakaria (Al-Duhail).
Defensas: Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al Amin (Cultural Leonesa, ESP), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Alhashmi Alhussain (Al-Arabi), Sultan Al Brake (Al-Duhail).
Centrocampistas: Assim Madibo (Al-Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Al-Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassim Gaber (Al-Arabi), Mohamed Manai (Al-Shamal).
Delanteros: Ahmed Al Janhi (Al-Gharafa), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hassan Al Haydos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Tahsin Mohammed (Al-Duhail), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah).
