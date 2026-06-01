Gabriel Boric no cierra la puerta a una nueva candidatura presidencial: “Mi nombre va a estar en discusión”

El expresidente Gabriel Boric volvió a instalar la posibilidad de un eventual regreso a La Moneda durante una entrevista realizada en la British Library, en el cierre de su gira por Europa.

Allí, además de cuestionar los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno de José Antonio Kast, lanzó críticas a los mandatarios Donald Trump y Javier Milei.

El exmandatario, quien no asistió a la Cuenta Pública por encontrarse fuera del país, fue entrevistado por la periodista escocesa Isabel Hilton en una conversación de dos horas en Londres.

Consultado sobre la opción de competir nuevamente por la Presidencia, Boric aseguró que no tiene una “ambición personal” de volver a gobernar, aunque reconoció que su nombre seguirá presente en futuras discusiones dentro de su sector político.

“Mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión”

“Sí sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión”, afirmó.

De todas formas, el frenteamplista sostuvo que su eventual retorno dependerá de una decisión colectiva y admitió que terminó su mandato “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación”, por lo que planteó que podría existir “una persona que sea más convocante”.

Durante la actividad, Boric también cuestionó los recortes presupuestarios aplicados por la actual administración, especialmente en Cultura, asegurando que esos espacios contribuyen a la “cohesión social”.

“Retroceso en materia de derechos humanos”

Asimismo, acusó un “retroceso en materia de derechos humanos” y apuntó contra sectores de derecha por actitudes que calificó como “negacionismo”.

En el plano internacional, el exjefe de Estado reiteró que tiene “una muy mala opinión” de Trump y calificó como “brutal” la gestión económica de Milei en Argentina.

Tras permanecer cerca de dos semanas en Europa, se espera que Boric retorne a Chile durante las próximas horas.