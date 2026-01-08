;

AUDIO. En la UC ya se ilusionan con la Copa Libertadores: “Tengo ganas de demostrar de qué estamos hechos”

“Hubo ofertas y se dilató un poco porque hubo que ajustar un par de detalles, pero por suerte llegamos a un acuerdo”, afirmó Clemente Montes.

La Universidad Católica fue uno de los equipos que más rápido se reforzó en el mercado, y no solo con fichajes, sino también asegurando renovaciones importantes del plantel, lo que le permite a Daniel Garnero trabajar la pretemporada con un equipo ya consolidado.

Uno de los que extendió su vínculo con los Cruzados fue Clemente Montes, quien conversó con la prensa en el Claro Arena durante la presentación del nuevo sponsor que tendrá el club. En la instancia, se refirió a esta nueva campaña con “La Franja”.

“Estoy muy contento. Siempre he tenido la espina de jugar la Copa Libertadores con la Católica como se merece y aprovechar ahora que vamos a jugar en este estadio. Tengo muchas ganas de que parta el campeonato y la copa para demostrar de qué estamos hechos”, comenzó señalando el atacante de 24 años.

Hubo ofertas y se dilató un poco porque hubo que ajustar un par de detalles, pero por suerte llegamos a los acuerdos que queríamos por ambas partes y se firmó lo antes posible”, afirmó sobre su renovación.

Respecto al plantel que se armó para el 2026 y la presión que tendrán por parte de los hinchas, respondió: “Siempre ha existido la presión de salir campeón. Creo que este año tenemos que enfocarnos primero en el partido de la Supercopa. Ojalá podamos llegar con una medalla ahora en enero e ir paso a paso. Ya le hemos ido agarrando, más o menos, la idea al profe y tenemos que hacernos fuertes de local en este estadio”.

Además, celebró la inclusión de la Copa de la Liga y la mayor cantidad de partidos que se disputarán esta temporada en el fútbol chileno. “Para mí es muy entretenido. Es importante sumar una gran cantidad de partidos; lo vemos mucho en otras ligas. Es algo positivo para el fútbol chileno y espero que se mantenga”, sentenció Montes.

