;

FOTOS. ¿Llega al debut en Primera B? Unión Española confirma avances en el cambio de pasto del Santa Laura

El cuadro hispano confirmó que la primera etapa del cambio de césped fue superada con éxito.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Unión Española ya se prepara para una difícil temporada, en la que buscará el ascenso en la Primera B tras perder la categoría en 2025.

Para ello, el cuadro hispano ya cuenta con fichajes importantes, entre ellos Emiliano Vecchio y Patricio Rubio, pero además trabaja en dejar el Estadio Santa Laura en las mejores condiciones posibles.

Como es sabido, durante la temporada anterior el recinto de Independencia fue duramente criticado por el estado de su césped, por lo que la dirigencia del club decidió cambiarlo por completo.

Revisa también:

ADN

Este viernes, a través de sus redes sociales, la institución anunció que el proceso de renovación del pasto superó con éxito su primera etapa, aunque aún no se sabe si el proceso se completará antes del inicio de la Liga de Ascenso.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que ha concluido exitosamente la primera etapa del proceso de cambio de césped del Estadio Santa Laura–Universidad SEK”, señalaron desde el club.

Esta fase consideró las labores iniciales de retiro del pasto antiguo, preparación de la superficie y reposición de la carpeta de césped natural, constituyendo un hito relevante dentro del plan de renovación del campo de juego, el cual continuará desarrollándose conforme a la planificación establecida”, agregaron.

Esta grata noticia para el recinto se suma además a la instalación de nuevas luminarias, las que permitirán que Unión Española pueda volver a disputar partidos nocturnos en el Estadio Santa Laura.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad