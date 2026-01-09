Unión Española ya se prepara para una difícil temporada, en la que buscará el ascenso en la Primera B tras perder la categoría en 2025.

Para ello, el cuadro hispano ya cuenta con fichajes importantes, entre ellos Emiliano Vecchio y Patricio Rubio, pero además trabaja en dejar el Estadio Santa Laura en las mejores condiciones posibles.

Como es sabido, durante la temporada anterior el recinto de Independencia fue duramente criticado por el estado de su césped, por lo que la dirigencia del club decidió cambiarlo por completo.

Este viernes, a través de sus redes sociales, la institución anunció que el proceso de renovación del pasto superó con éxito su primera etapa, aunque aún no se sabe si el proceso se completará antes del inicio de la Liga de Ascenso.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que ha concluido exitosamente la primera etapa del proceso de cambio de césped del Estadio Santa Laura–Universidad SEK”, señalaron desde el club.

“Esta fase consideró las labores iniciales de retiro del pasto antiguo, preparación de la superficie y reposición de la carpeta de césped natural, constituyendo un hito relevante dentro del plan de renovación del campo de juego, el cual continuará desarrollándose conforme a la planificación establecida”, agregaron.

Esta grata noticia para el recinto se suma además a la instalación de nuevas luminarias, las que permitirán que Unión Española pueda volver a disputar partidos nocturnos en el Estadio Santa Laura.