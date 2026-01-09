;

Aseguran que el tercer refuerzo de la U llegaría en las próximas horas a Chile: acuerdo cerrado

Octavio Rivero arribaría al país este sábado y quedaría a disposición de Francisco Meneghini a partir del lunes 12 de enero.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

Este viernes, la Universidad de Chile recibió en el país a su segundo refuerzo del mercado de fichajes 2026: Lucas Romero, quien llega proveniente de Deportivo Recoleta de Paraguay.

Pero los movimientos de Azul Azul no se detendrían con la llegada del volante guaraní, ya que ahora tendrían todo acordado para que Octavio Rivero aterrice en el país en las próximas horas.

Según información del periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, el delantero uruguayo debería realizarse los exámenes médicos en su país durante la tarde, para luego arribar a Chile este sábado 10 de enero.

De acuerdo a lo señalado por el reportero, el representante del ex Colo Colo estaría afinando los últimos detalles para que Barcelona de Guayaquil deje partir al futbolista y así pueda sumarse a los trabajos de Francisco Meneghini a partir del próximo lunes.

En el caso de Juan Martín Lucero, su salida de Fortaleza se ha ido entrampando, ya que ahora el jugador buscaría rescindir su contrato y no salir a préstamo al cuadro universitario. De todas formas, el acuerdo con Azul Azul ya está cerrado, por lo que sería solo cuestión de tiempo para que su situación en Brasil se destrabe.

