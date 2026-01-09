Gabriel Arias es presentado en Newell’s Old Boy: “El club tiene cosas para crecer y eso me motiva”

El conjunto rojinegro concretó la llegada de Gabriel Arias, quien firmó contrato por una temporada, en una apuesta por jerarquía y liderazgo de cara al próximo desafío en la Liga Profesional Argentina. En esta conferencia contó el porqué eligió a Newell’s tras su salida libre de Racing de Avellaneda.

“Muy contento con esta nueva experiencia, este nuevo desafío (...) El club tiene mucho para crecer y eso me motiva mucho más. Está en un proceso de rearmado, todos los chicos que han llegado se adaptan rápido, todos los chicos que estaban demuestran que quieren estar en el club y conseguir cosas grandes”, señaló el chileno.

Respecto a por qué eligió a Newell’s como destino, el arquero contó que fue por la motivación que mostraron los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez cuando lo llamaron: “Vinieron con la idea de, y lo dije también cuando me presentaron acá, poner a Newell’s en lo más alto. Hay que trabajar para eso (...) y vamos a trabajar para terminar en lo más alto posible”.

“Esto no se construye de un día para el otro; en estos 15 días, 20 días de pretemporada, hay que trabajar. Cada uno va a tener que dar el máximo, vivir para el club, y esa es la forma que conozco y que sé que se consiguen los logros. Hay que trabajar y vivir para Newell’s y empezar a ganar, que es lo que necesitamos" comentó Arias mostrando el compromiso que tiene con la “Lepra”.

Con la firma de Gabriel Arias, Newell’s no solo concreta su primer refuerzo de cara a la temporada 2026, sino que también suma experiencia y liderazgo a un plantel que busca dejar atrás un 2025 para el olvido y fortalecer la ambición “rojinegra” de recuperar protagonismo en la Liga Argentina.