Cambio de aires: desde Unión Española arriba el nuevo refuerzo de Cobresal para el 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La temporada 2026 se sigue armando con fuerza a lo largo y ancho del país y, este sábado, Cobresal presentó un nuevo refuerzo para sus desafíos venideros.

El cuadro ‘minero’ tiene que afrontar la primera ronda de la Copa Sudamericana ante el Audax Italiano, y por ello es que siguen potenciando con todo al equipo.

En ello, Gustavo Huerta tiene un nuevo volante: Agustín Nadruz, ex Unión Española. "¡La garra charrúa se suma a la legión minera! Le damos la bienvenida al volante uruguayo de 29 años Agustín Nadruz, quien defenderá los colores mineros durante la temporada 2026″, anunciaron en redes sociales.

“Nadruz llega tras su paso por Unión Española en la última temporada y cuenta además con experiencia en Curicó Unido y Deportes Iquique, entre otros clubes. ¡Bienvenido al elenco de los mineros y mineras! Que la fuerza, el temple y la garra te acompañen en este nuevo desafío", complementaron desde El Cobre.

En la última temporada, Agustín Nadruz disputó 23 partidos con la camiseta de la Unión Española. En Chile defendió además la camiseta de Curicó Unido y Deportes Iquique.