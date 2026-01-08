;

“Oscars de la Ciencia” reconocen a dos académicos de la U. de La Serena por su trabajo en experimento ATLAS del CERN

El galardón destaca su aporte en detectores del LHC, clave para medir el bosón de Higgs y explorar partículas a escala fundamental.

Los académicos Orlando Soto y Pablo Ulloa, del Departamento de Física de la Universidad de La Serena, fueron reconocidos con el Premio Breakthrough, uno de los galardones científicos más prestigiosos a nivel mundial, por su aporte al experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.

El premio, conocido como los “Oscars de la Ciencia”, distingue avances relevantes en Física Fundamental, Matemáticas y Ciencias de la Vida, y destaca el trabajo de grandes colaboraciones internacionales.

Soto participa en la actualización de los detectores TGC del experimento, un trabajo clave ante el aumento de la luminosidad del LHC.

El sistema actual no va a dar abasto cuando haya una nueva luminosidad, porque pasarán muchas más partículas por los detectores y se van a saturar”, explicó. El proyecto, liderado por la USerena, se encuentra en su etapa final de revisión de diseño.

“Tenemos un impacto mundial”

Sobre el significado del reconocimiento, el académico señaló que “es un reconocimiento al trabajo de los investigadores chilenos que participamos en ATLAS y posiciona a la Universidad de La Serena como parte activa del clúster nacional”.

En tanto, Pablo Ulloa destacó que su labor se ha centrado en el desarrollo de sistemas de monitoreo para los detectores de muones de ATLAS.

Sumadas, estas contribuciones han dado como resultado mediciones con altísima precisión del bosón de Higgs y la exploración de la materia a muy pequeña escala”, afirmó.

Finalmente, Ulloa subrayó que “que Chile esté presente en un premio de este nivel demuestra que nuestras universidades participan en proyectos científicos de impacto mundial”.

