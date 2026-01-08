La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, explicó los cambios en la medición de la pobreza multidimensional de la Encuesta Casen, señalando que el enfoque actual responde a nuevas necesidades sociales y no solo al nivel de ingresos de los hogares.

En Prueba de ADN, la autoridad recordó que Chile mide pobreza multidimensional desde hace 10 años, incorporando dimensiones como educación, salud, trabajo y vivienda. “Desde hace 10 años que Chile mide lo que se llama la pobreza multidimensional, es considerar algo más que los ingresos”, afirmó.

Poblete precisó que la dimensión habitacional también considera el entorno y el acceso a servicios básicos. “Importa cómo están en términos de su vivienda y su entorno, es decir, si están cerca de fuentes laborales, de centros de educación y de centros de salud”, explicó.

“Es carente un hogar que no tiene internet”

Uno de los cambios más relevantes es la inclusión de la conectividad digital como indicador de carencia, tras la promulgación de la ley que reconoce internet como servicio básico.

“Ahora nosotros estamos diciendo que es carente un hogar que no tiene internet”, sostuvo, agregando que “hace 20 años atrás no tener internet nadie podría decir que era un hogar carente, porque era una cosa mucho más de lujo”.

La subsecretaria también destacó nuevos indicadores vinculados al cuidado y la dependencia. Alguien que “no estudia o no trabaja de manera remunerada por estar cuidando a alguien”, aspectos que —según indicó— buscan reflejar carencias antes invisibilizadas.