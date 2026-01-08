;

VIDEOS. “Es carente un hogar que no tiene internet”: Subse. de Evaluación Social y los nuevos criterios para medir la pobreza en Casen 2024

En conversación con La Prueba de ADN, la subsecretaria Paula Poblete sostuvo que la Casen actualiza sus indicadores para reflejar nuevas necesidades sociales.

Martín Neut

Conexión internet

Conexión internet / Cunaplus_M.Faba

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, explicó los cambios en la medición de la pobreza multidimensional de la Encuesta Casen, señalando que el enfoque actual responde a nuevas necesidades sociales y no solo al nivel de ingresos de los hogares.

En Prueba de ADN, la autoridad recordó que Chile mide pobreza multidimensional desde hace 10 años, incorporando dimensiones como educación, salud, trabajo y vivienda. “Desde hace 10 años que Chile mide lo que se llama la pobreza multidimensional, es considerar algo más que los ingresos”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Poblete precisó que la dimensión habitacional también considera el entorno y el acceso a servicios básicos. “Importa cómo están en términos de su vivienda y su entorno, es decir, si están cerca de fuentes laborales, de centros de educación y de centros de salud”, explicó.

“Es carente un hogar que no tiene internet”

Uno de los cambios más relevantes es la inclusión de la conectividad digital como indicador de carencia, tras la promulgación de la ley que reconoce internet como servicio básico.

“Ahora nosotros estamos diciendo que es carente un hogar que no tiene internet”, sostuvo, agregando que “hace 20 años atrás no tener internet nadie podría decir que era un hogar carente, porque era una cosa mucho más de lujo”.

La subsecretaria también destacó nuevos indicadores vinculados al cuidado y la dependencia. Alguien que “no estudia o no trabaja de manera remunerada por estar cuidando a alguien”, aspectos que —según indicó— buscan reflejar carencias antes invisibilizadas.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad