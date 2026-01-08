Adolescente queda en internación provisoria por ataque incendiario a profesor del INBA: lo roció con bencina
El Ministerio Público acreditó el intento de prender fuego a la víctima y su participación en nueve hechos similares. El Tribunal fijó 90 días de indagatoria.
Un adolescente de 16 años quedó en internación provisoria tras ser formalizado por el ataque incendiario contra un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), ocurrido en agosto de 2025 en medio de manifestaciones.
De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el imputado habría rociado con líquido combustible al docente e intentado prenderlo fuego con un encendedor, acción que fue interrumpida por la llegada de Carabineros.
El hecho fue formalizado como homicidio frustrado.
El fiscal Arturo Gómez, del Departamento de Análisis Criminal, indicó que “junto con ello había también encendido un encendedor con el cual no alcanzó a ejecutar en forma completa su acción, en la intervención que justo llegó Carabineros”.
“Pudimos acreditar un homicidio frustrado”
Añadió que, con los antecedentes reunidos, “pudimos acreditar en esta etapa procesal un homicidio frustrado en perjuicio de un docente de ese establecimiento”.
La investigación también permitió establecer que el adolescente participó en nueve lanzamientos de bombas molotov durante agosto de 2025, cumpliendo inicialmente el rol de encender las mechas y luego arrojando directamente los artefactos.
Según Gómez, “había participado en nueve hechos en los cuales la función que tenía era encender la mecha de las bombas molotov que posteriormente eran lanzadas por un tercero”.
El tribunal decretó 90 días de investigación y la internación provisoria del imputado durante ese mismo período.
