;

Adolescente queda en internación provisoria por ataque incendiario a profesor del INBA: lo roció con bencina

El Ministerio Público acreditó el intento de prender fuego a la víctima y su participación en nueve hechos similares. El Tribunal fijó 90 días de indagatoria.

Martín Neut

Matías Castillo

Internación provisoria para adolescente que lanzaba molotovs a Carabineros

Internación provisoria para adolescente que lanzaba molotovs a Carabineros

01:55

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un adolescente de 16 años quedó en internación provisoria tras ser formalizado por el ataque incendiario contra un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), ocurrido en agosto de 2025 en medio de manifestaciones.

De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el imputado habría rociado con líquido combustible al docente e intentado prenderlo fuego con un encendedor, acción que fue interrumpida por la llegada de Carabineros.

El hecho fue formalizado como homicidio frustrado.

Revisa también:

ADN

El fiscal Arturo Gómez, del Departamento de Análisis Criminal, indicó que “junto con ello había también encendido un encendedor con el cual no alcanzó a ejecutar en forma completa su acción, en la intervención que justo llegó Carabineros”.

Pudimos acreditar un homicidio frustrado”

Añadió que, con los antecedentes reunidos, “pudimos acreditar en esta etapa procesal un homicidio frustrado en perjuicio de un docente de ese establecimiento”.

La investigación también permitió establecer que el adolescente participó en nueve lanzamientos de bombas molotov durante agosto de 2025, cumpliendo inicialmente el rol de encender las mechas y luego arrojando directamente los artefactos.

Según Gómez, “había participado en nueve hechos en los cuales la función que tenía era encender la mecha de las bombas molotov que posteriormente eran lanzadas por un tercero”.

El tribunal decretó 90 días de investigación y la internación provisoria del imputado durante ese mismo período.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad