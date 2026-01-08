“La señora lo ha cambiado harto”: Latife lanza inesperado presagio sobre el futuro de Alexis Sánchez y posible nuevo club

Sucedió en TV .

Esta semana la tarotista Latife Soto estuvo invitada en el programa matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión y respondió de todo.

En un momento, Eduardo de la Iglesia comenzó a preguntar por figuras chilenas y surgió el nombre de alguien que le ha dado más de una alegría al país.

“Uno que acaba de ser papá, y que dicen que vuelve por estos lados, Alexis Sánchez”, propuso el conductor. “¿Se viene a Chile este 2026?“, quiso saber.

“La señora lo ha cambiado harto”, aseguró Soto mientras sacaba unas cuantas cartas para, supuestamente, ver el futuro del deportista que hoy es una pieza del Sevilla de España.

Una de las ilustraciones que apareció en pantalla fue El ferrocarril . “El tren significa viaje, un viaje largo”, partió.

“Yo creo que definitivamente él lo está pensando y lo están tratando de convencer de que llegue a Chile”, dijo.

“A mí me da la impresión de que, antes de Chile, él vuelva a otro país (...) me da la impresión de que va a venir a Argentina y después a Chile”, adelantó sobre el futbolista de 37 años. Así aterrizaría en River Plate.

También existieron palabras para el ámbito íntimo. “Puede ser que él se case acá, allá, en todos lados”, dijo haciendo un guiño a la revelación de sexo que “El Niño Maravilla” compartía hace poco en sus redes sociales.