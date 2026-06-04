El millonario fallo que afecta a Colo Colo y beneficia a un equipo de la Primera B: decisión tomada / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo sufrió una dura pérdida en los tribunales, luego de que el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP dictara sentencia a favor de Cobreloa derivada de la transferencia de Ignacio Jara efectuada en 2020.

A través de un comunicado, el equipo de Calama informó a sus socios e hinchas la decisión tomada por el tribunal.

“La resolución acogió la posición jurídica sostenida por Cobreloa durante todo el proceso, reconociendo los derechos reclamados por nuestra institución y condenando a Blanco y Negro S.A, al pago de las sumas demandadas por el club”, reza el comunicado.

“Cobreloa continuará realizando todas las gestiones que correspondan para procurar el íntegro cumplimiento de la resolución dictada, ejerciendo oportunamente los derechos que le asisten y actuando siempre dentro del marco normativo vigente”, agregaron.

Según lo informado, la deuda que Colo Colo mantiene con Cobreloa asciende a los 150 mil dólares correspondientes a los derechos de formación de Ignacio Jara.

El futbolista de 28 años llegó en 2020 a Colo Colo luego de su paso por Goiás. En el ‘Cacique’ se mantuvo hasta 2024. Actualmente, Jara pertenece a Unión San Felipe, club al que se unió en 2026.