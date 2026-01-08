Es chilena, vive en Barcelona y revela lo que más extraña del país: “Algo que en España no se va a encontrar” / Capturas

Existe una escena que se repite constantemente: un chileno se va al extranjero y, al poco tiempo, descubre que extraña profundamente elementos cotidianos de su tierra que antes daba por sentados.

En varias ocasiones, los ítems coinciden: manjar, Super 8, empanadas de pino o una buena marraqueta no pueden faltar en la lista.

Recientemente, una compatriota viviendo en Barcelona, España, reveló las cinco cosas que más añora de estas coordenadas al sur del mundo.

@mercemolinas lo tuvo claro. “Lo primero es el sushi, aquí no tienen idea lo que es. En Chile es tan rico y acá nunca he encontrado un sushi como el de Chile”, partió.

Segundos después mencionó el Ramazzotti, popular aperitivo. Según ella, la versión que se prepara en Chile solo está acá. “No está ni en Italia, acá es una cosa negra asquerosa”, sumó.

En tercer lugar, mencionó al supermercado Jumbo y se declaró fan. En España no existirían locales tan grandes y con tanta variedad de productos.

Acorde a estas fechas, tampoco dejó de lado la música de Año Nuevo y admitió que es imposible escuchar algún hit como los que escribieron en la memoria colectiva figuras como Tommy Rey.

No es todo. En otro clip sumó un elemento que, a su criterio, es el más importante de la lista: la palta. “La mitad de mi familia son de acá, catalanes, y solo los que han visitado Chile saben y me dicen: ‘no puedo creer la palta de Chile’”, contó.

“Esa cremosidad, ¿cómo se la explicas a alguien que nunca ha probado una palta chilena? El sabor es distinto", concluyó.