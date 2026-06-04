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VIDEO. “Es sorprendente el nivel de influencia que tiene”: los vínculos de José Ramón Correa, director de Azul Azul, con Luis Hermosilla

Nicolás Sepúlveda, fundador de Reportea.cl, comentó en “La Prueba de ADN” los detalles de la investigación que entrega nexos de quien es el segundo máximo accionista del club con el abogado.

Carlos Madariaga

En una de las aristas más inesperadas de la investigación que tiene al abogado Luis Hermosilla cumpliendo arresto domiciliario nocturno en el marco de su imputación por el llamado “Caso Audios”, por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, nuevos antecedentes salpican indirectamente a Azul Azul.

Esto ante lo planteado en un reportaje del medio Reportea.cl, donde se muestra el estrecho vínculo del jurista con el actual director de la sociedad anónima que rige los destinos de la U de Chile, José Ramón Correa.

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Todo pues entre ambos influyeron en trono a la designación de ciertos ministros a la Corte Suprema e influir en ciertos fallos.

Los datos, por ejemplo, dejan en evidencia que Correa intercedió, por encargo de Hermosilla, ante el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, para evitar que se anulase el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Esto en un mensaje de Whatsapp donde Correa definió a Valderrama como su “amigo”.

Dato no menor considerando que el propio Valderrama es el que debe revisar el recurso de amparo que el director de Azul Azul presentó para declarar como ilegal el allanamiento que sufrió en el marco de la investigación contra Michael Clark, expresidente de Azul Azul, y de quien fue su abogado.

“Es sorprendente el nivel de influencia que tiene. Da la impresión que se alían en algunos procedimientos”, explicó en La Prueba de ADN el fundador de Reportea.cl, Nicolás Sepúlveda, quien, de momento, planteó que no hay mayores vinculaciones o indicios de influencia o intención de José Ramón Correa de adquirir acciones de Azul Azul como concretó el año pasado.

“Cuando a Hermosilla le renovaron su designación en el Tribunal de Honor de la ANFP (en su tercer período), Correa lo felicitó, pero no hay más allá de eso”, remarcó el periodista respecto a los vínculos del hoy segundo máximo accionista de Azul Azul con Luis Hermosilla.

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