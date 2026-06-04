Vasectomía con Fonasa: así funciona el Bono PAD (paso a paso) y cuánto cuesta el procedimiento

La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos permanentes más utilizados por los hombres que deciden no tener hijos o no ampliar su familia.

En Chile, este procedimiento puede realizarse a través del Bono PAD de Fonasa, que entrega mayor certeza sobre los costos de la atención.

El bono está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden realizar estos procedimientos en centros de salud privados en convenio.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

Paso 1: Verificar que eres afiliado a Fonasa y que cumples con los requisitos para acceder a la modalidad Bono PAD.

Verificar que eres afiliado a Fonasa y que cumples con los requisitos para acceder a la modalidad Bono PAD. Paso 2: Consultar los establecimientos de salud que tienen convenio para realizar la vasectomía mediante Bono PAD.

Paso 3: Solicitar una evaluación en el prestador elegido para confirmar la realización del procedimiento bajo esta modalidad.

Solicitar una evaluación en el prestador elegido para confirmar la realización del procedimiento bajo esta modalidad. Paso 4: Una vez aceptado el tratamiento, comprar el Bono PAD correspondiente a la prestación.

Una vez aceptado el tratamiento, comprar el Bono PAD correspondiente a la prestación. Paso 5: Coordinar la fecha de la cirugía y seguir las indicaciones entregadas por el equipo médico.

¿Cuánto cuesta la vasectomía?

Según los valores vigentes del Bono PAD, la prestación contempla los siguientes montos: