;

Vasectomía con Fonasa: así funciona el Bono PAD (paso a paso) y cuánto cuesta el procedimiento

Esta intervención se ha consolidado como una de las alternativas anticonceptivas más utilizadas por hombres.

Javiera Rivera

Vasectomía con Fonasa: así funciona el Bono PAD (paso a paso) y cuánto cuesta el procedimiento

La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos permanentes más utilizados por los hombres que deciden no tener hijos o no ampliar su familia.

En Chile, este procedimiento puede realizarse a través del Bono PAD de Fonasa, que entrega mayor certeza sobre los costos de la atención.

El bono está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D, quienes pueden realizar estos procedimientos en centros de salud privados en convenio.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

  • Paso 1: Verificar que eres afiliado a Fonasa y que cumples con los requisitos para acceder a la modalidad Bono PAD.
  • Paso 2: Consultar los establecimientos de salud que tienen convenio para realizar la vasectomía mediante Bono PAD.

Revisa también

ADN
  • Paso 3: Solicitar una evaluación en el prestador elegido para confirmar la realización del procedimiento bajo esta modalidad.
  • Paso 4: Una vez aceptado el tratamiento, comprar el Bono PAD correspondiente a la prestación.
  • Paso 5: Coordinar la fecha de la cirugía y seguir las indicaciones entregadas por el equipo médico.

¿Cuánto cuesta la vasectomía?

Según los valores vigentes del Bono PAD, la prestación contempla los siguientes montos:

  • Valor total: $853.610
  • Copago: $426.800
  • Cobertura: 85%
  • Préstamo de salud: $362.780
  • Monto a pagar por el paciente: $64.020

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad