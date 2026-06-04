Ingeniero chileno detenido en Brasil arriesga más de 14 años de cárcel por insultos racistas y amenazas a policías

La Fiscalía Federal de Brasil presentó una denuncia contra el ingeniero chileno Germán Naranjo Maldini, de 51 años, quien permanece en prisión preventiva tras protagonizar insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo entre Sao Paulo y Frankfurt.

Según Ex-Ante, el imputado enfrenta cinco cargos. Estos son poner en riesgo la seguridad aérea, injuria racial, amenazas, desacato y resistencia al arresto. En caso de condena, las penas podrían superar los 14 años de cárcel.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 11 de mayo, cuando el pasajero intentó abrir una puerta de emergencia del avión en pleno vuelo. Luego de ser controlado por la tripulación, lanzó insultos racistas contra los sobrecargos y realizó gestos imitando a un mono.

Denuncia “absurdamente exagerada”

La fiscalía agregó que el 15 de mayo, al regresar a Brasil, volvió a insultar a trabajadores de limpieza en una sala VIP del aeropuerto de Guarulhos. También habría amenazado a policías federales durante su detención.

La defensa calificó la denuncia como “absurdamente exagerada” y aseguró que nunca existió riesgo real para el vuelo. Además, atribuyó el comportamiento del chileno a un episodio psiquiátrico agravado por el consumo de alcohol.

Tras el caso, Naranjo fue despedido de la pesquera Landes, donde trabajaba como gerente comercial.